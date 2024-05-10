還可以買房嗎？專家揭房市資金「淹腳目」驚人現況

宏大國際資產總經理陳益盛表示，近年房市不跌反升，除了新青安政策，主要是國內資金充裕到「淹腳目」地步，至於這看似源源不絕的資金到底有多少？他表示，除了台商陸續回流資金逾2兆元、還有近年上市櫃公司每年獲利3至4兆、近年股息預估2兆閒錢，及今年8月期滿的台版CRS境外資金匯回專法滿5年逾3300億元解禁。

此外，還有為數眾多的中小企業近年的獲利，概估也上看1兆元。

陳益盛表示，去年全年景氣指標長年亮藍燈顯示不佳、GDP成長率預估下修至2.12是創8年新低、住宅市場建照及使照供給量過高、物價上升購買力下降、預期升息房貸負擔提高等，種種情況都顯示房價即將進入下修路段。

但今年第一季開盤，非但沒下跌，多數區域更是明顯上漲，主要便是市場資金太過充裕，加上新青安1千萬優惠房貸的政策導致，另外建商為了因應房價高漲，逐年朝「小宅化」推案，吸引有能力購買1000萬上下首購族也是主因。

他表示，現在市場以總價1250萬元上下產品最夯，至於1250萬買房可以買哪裡？如果選擇大空間，可選購基隆、台南、高雄，預估可買到40坪空間，每坪單價在30萬上下。

如要再近市區一點，則可選新北市樹林、淡水，或桃園、台中，約可買到30坪上下。

如再靠近市區一點，則面積減少為25坪，可買新北市汐止、林口、三峽，每坪約50萬上下。如要進入新北市第二環，則購買面積減少為20坪，可購買新莊、土城、中和、或竹北，單價來到6字頭。

進入新北市第一環板橋、永和、新店，則可購買面積僅約15坪，單價來到80萬上下。如希望座落台北市區，則只夠買約12坪，單價恐突破百萬元。

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