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和明紡織加碼投資台南7億開發工業廠房 期成南科衛星基地

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
和明紡織投入7億元加碼在台南官田區建設標準廠房，今 天舉行開工動土典禮。圖／台南市政府提供
和明紡織投入7億元加碼在台南官田區建設標準廠房，今 天舉行開工動土典禮。圖／台南市政府提供

和明紡織投入7億元加碼在台南官田區建設標準廠房，今 天舉行開工動土典禮，預計2025年中完工，可提供60戶標準廠房，預估帶來超過40億元年產值，創造400個就業機會，期待未來完工後能成為南科的衛星基地。

台南市府副祕書長殷世熙代表出席，感謝和明紡織陳富泉董事長持續擴大投資、深耕台南，期待園區完工後能為本市吸引更多國內外優質企業在台南落地生根。

市府指出，為因應台商回流、南科半導體供應鏈等產業用地需求，市府持續透過產業園區開發、轄內土地盤點、老舊工業區改善、市地重劃等策略，解決產業用地需求，和明紡織此次開發三鼎新創園區，整體園區面積達1萬2000坪、建築基地面積6000坪，未來2025年中完工後將可提供60戶標準廠房，預估帶來超過40億元年產值，創造400個就業機會，期待未來完工後能成為南科的衛星基地。

經發局長林榮川說，創立於1976年的和明紡織是一家專以生產高品質格子布料為主的紡織公司，擁有染紗廠及織布廠，近年來面對全球化的激烈競爭，仍一本創業初衷，以生產天然纖維織物為主力商品，堅持發展天然纖維的技術，並為響應節能環保，積極採用環保纖維，提升商品的質量，也為企業永續經營及對地球環保多盡一份心力。

林榮川表示，台南市積極營造投資環境，成立招商服務單一窗口，提供便捷、親切、專業的各類型投資服務，並將持續秉持依法行政、行政效率，協助業者解決投資設廠問題及排除投資障礙，歡迎國內外優質企業來台南建廠、投資或設立研發基地，創造最大的投資效益。招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。

和明紡織投入7億元加碼在台南官田區建設標準廠房，今 天舉行開工動土典禮。圖／台南市政府提供
和明紡織投入7億元加碼在台南官田區建設標準廠房，今 天舉行開工動土典禮。圖／台南市政府提供

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