和明紡織加碼投資台南7億開發工業廠房 期成南科衛星基地
和明紡織投入7億元加碼在台南官田區建設標準廠房，今 天舉行開工動土典禮，預計2025年中完工，可提供60戶標準廠房，預估帶來超過40億元年產值，創造400個就業機會，期待未來完工後能成為南科的衛星基地。
台南市府副祕書長殷世熙代表出席，感謝和明紡織陳富泉董事長持續擴大投資、深耕台南，期待園區完工後能為本市吸引更多國內外優質企業在台南落地生根。
市府指出，為因應台商回流、南科半導體供應鏈等產業用地需求，市府持續透過產業園區開發、轄內土地盤點、老舊工業區改善、市地重劃等策略，解決產業用地需求，和明紡織此次開發三鼎新創園區，整體園區面積達1萬2000坪、建築基地面積6000坪，未來2025年中完工後將可提供60戶標準廠房，預估帶來超過40億元年產值，創造400個就業機會，期待未來完工後能成為南科的衛星基地。
經發局長林榮川說，創立於1976年的和明紡織是一家專以生產高品質格子布料為主的紡織公司，擁有染紗廠及織布廠，近年來面對全球化的激烈競爭，仍一本創業初衷，以生產天然纖維織物為主力商品，堅持發展天然纖維的技術，並為響應節能環保，積極採用環保纖維，提升商品的質量，也為企業永續經營及對地球環保多盡一份心力。
林榮川表示，台南市積極營造投資環境，成立招商服務單一窗口，提供便捷、親切、專業的各類型投資服務，並將持續秉持依法行政、行政效率，協助業者解決投資設廠問題及排除投資障礙，歡迎國內外優質企業來台南建廠、投資或設立研發基地，創造最大的投資效益。招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。
▪ 爬樓梯不方便？她納悶「為何年輕人不愛透天」 網搖頭指1關鍵
▪ 都更條例將修法放寬！加速921大地震前建物更新 對象多了這一類
▪ 未申請地籍異動通知淪詐團肥羊？有地政士詐逾2億、民眾房子遭法拍
▪ 被當盤子？他怨室內設計不花10萬買圖不報價 網曝真相：太多免費仔
▪ 高雄房價飛 最夯國宅跟漲逾三成、最貴站上3字頭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言