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長榮航今將公布第1季獲利 因想像空間推升股價上漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

航空族群今年的獲利繼續出現想像空間，華航（2610）、台灣虎航（6757）率先繳出令市場意外的好成績，華航每股稅後盈餘 0.51元；台灣虎航 EPS 1.92元；長榮航空（2618）今天將公布第1季財報，由於長榮航空的北美線次最多，推升獲利表現有望同步向上，今天盤中最高股價來37.8元，漲幅達5.2%。

法人分析，華航都不諱言的表示，第1季在航空貨運不好的情況下，第1季還是寫下同期新高，第2季開始航空貨運意外的開始搶艙，第2季客運略淡，但貨運接軌，第3季有望出現航空客、貨運都好，今年航空三雄的華航、長榮航及台灣虎航的獲利有望再衝高。

今天即將公布獲利的長榮航空，日前公布3月合併營收達177.2億元，與去年同期合併營收163.6億元相較，年增率為8.29%，客運營收則達121.5億元，年增率27.81%；累計今年首季合併營收達519.2億，較去年同期成長16.86%，創歷年第一季合併營收新高，也讓第1季的獲利表現再度出現像空間。

針對航空貨運的內容變化分析，華航、長榮航及物流業者都認為，今年以來航空貨運來自電商、AI伺服器，還有汽車零組件需求都相當暢旺，今年貨運需求比原預期好；是整個市場都好，推估各家航空4月貨運收入高於3月，5月又會比4月好，根據過去的經驗，通常下半年航空貨運又比上半年旺，而今年上半年淡季不淡，下半年旺季可期。

台灣虎航 營收 長榮航空

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