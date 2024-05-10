單價50萬以下「房市潛力股」 這區年漲16%居冠　

房價驚驚漲，許多地區單價已突破50萬元，來到相對高點。永慶房產集團根據實價資料，統計七大都會區平均單價在50萬元以下，年漲幅前十名行政區，桃園市龜山區年漲幅16.8%居冠，新北林口、汐止也都入榜。

永慶研展中心副理陳金萍表示，近年中央、地方政府積極推動各地區均衡發展，以往相對偏遠的區域不僅交通、公共建設逐漸完善，同時也因為基期較低的價格吸引人口進駐，當地需求、房價出現明顯走揚，成為房市「潛力股」。

陳金萍指出，龜山區以16.8%的漲幅，成為七大都會區房屋平均單價50萬元內漲幅第一的行政區。主要是A7重劃區討論度居高不下，成為許多「脫北族」的首選地區之一，並成功帶動當地房市表現。

陳金萍說明，A7重劃區鄰近新北市林口區，和林口可說是享有共同生活圈，加上機捷通車後大大節省了來往雙北的時間，而規劃整齊的街道、嶄新的房屋也是一大加分項，吸引許多首購或換屋族入主。

陳金萍表示，桃園桃園市楊梅區漲幅13.8%位居第二，2024年第一季住宅單價18.2萬元，1字頭房價是此次統計中房價最親民的行政區。

她表示，楊梅區擁有四座火車站，北上南下皆很便利，對外也有多條交流道，交通機能完善，加上目前1字頭的房價，吸引了大批願意「以時間換取價格」的民眾進駐，因房價基期較低，也讓漲勢相對明顯。

根據統計，新北市共有4個行政區上榜，分別是林口區、汐止區、三重區以及新莊區，林口區漲幅12%最大。

陳金萍表示，林口區、汐止區過去買氣不如蛋黃區熱絡，但近年隨著區域發展快速，交通建設逐漸完善，加上「比價效應」效應發酵，逐漸受到首購、小資族的青睞。林口區房價較去年同期上漲12%，汐止區則有10.5%的漲幅。

陳金萍補充，汐止區未來還有基隆捷運與捷運汐東段的開發，為當地房市再添一大利多，後市可期。

至於三重區和新莊區，這兩區一直以來都是新北市的交易熱區，加上近幾年來重劃區陸續開發，市場挹注大量新屋，以及副都心規劃與各項公共建設、捷運聯開案陸續推動，吸引不少北市客與在地客群進場購屋。 第一季平均單價50萬元以下漲幅前十行政區。資料來源／永慶房屋提供

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