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一表看七都10大單價50萬以下「房市潛力股」 1年漲1成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

永慶房產集團透過實價登錄資訊，統計七大都會區近一年房屋平均單價在50萬元以下，房價年漲幅前十名行政區。其中，桃園市龜山區以漲幅16.8%居冠，而新北市共有4行政區上榜，房市潛力較佳。

永慶研展中心副理陳金萍表示，隨著近幾年中央、地方政府積極推動各地區均衡發展，以往相對偏遠的區域不僅交通、公共建設逐漸完善，同時也因為基期較低的價格磁吸人口進駐，當地需求、房價出現明顯走揚，成為房市中的潛力股。

其中，桃園市龜山區以16.8%的漲幅，成為七大都會區房屋平均單價50萬元內漲幅第一的行政區。陳金萍指出，龜山區地理位置優越，因為緊鄰新北市，成為許多「脫北族」的首選地區之一，而近年來A7重劃區討論度居高不下，也成功帶動當地房市表現。

陳金萍說明，A7重劃區鄰近新北市林口區，兩邊可說是享有共同生活圈，加上機捷通車後大大節省了來往雙北的時間，而規劃整齊的街道、嶄新的房屋也是一大加分項，吸引許多首購或換屋族入主。

桃園市楊梅區漲幅13.8%位居第二，2024年第一季住宅單價18.2萬元，1字頭房價是此次統計中房價最親民的行政區。陳金萍表示，楊梅區擁有四座火車站，北上南下皆很便利，對外也有多條交流道，交通機能完善，加上目前1字頭的房價，吸引了大批願意「以時間換取價格」的民眾進駐，因房價基期較低，也讓漲勢相對明顯。

此次統計中，新北市共有4個行政區上榜，分別是林口區、汐止區、三重區以及新莊區。其中又以林口區漲幅12.0%最大。陳金萍表示，林口區、汐止區過去因地理位置較為偏僻，交通建設尚未到位，買氣不如蛋黃區熱絡，但近幾年來隨著區域發展快速，交通建設逐漸完善，加上「比價效應」效應發酵，逐漸受到首購、小資族的青睞。

林口區第一季房價較去年同期上漲12.0%，汐止區則有10.5%的漲幅。陳金萍補充，汐止區未來還有基隆捷運與捷運汐東段的開發，為當地房市再添一大利多，後市可期。

至於三重區和新莊區，陳金萍表示，這兩區一直以來都是新北市的交易熱區，加上近幾年來重劃區陸續開發，市場挹注大量新屋，以及副都心規劃與各項公共建設、捷運聯開案陸續推動，吸引不少北市客與在地客群進場購屋，讓三重區與新莊區年漲幅分別達10.0%與9.7%。

示意圖。圖／永慶房產集團提供
示意圖。圖／永慶房產集團提供

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