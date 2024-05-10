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好方便還是惡鄰居？自助洗衣店5年翻一倍、這縣市最多

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／記者游智文攝影
示意圖／記者游智文攝影

新建案坪數愈來愈小，不少消費者愈來愈依賴自助洗衣店，也讓該店數量顯著增長。住商機構彙整財政部統計，全台2023年共2815家自助洗衣店，5年來翻倍成長，並創歷史新高。其中，台中413家最多，台南成長最驚人，5年來家數成長逾3倍。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，受少子化、老年化衝擊，國內家庭結構與房市逐漸小宅化，若居住環境狹窄或沒有完整洗衣環境，便利且快速的自助洗衣店，成為小家庭、單身、學生及租屋族解決洗衣難題的救星。

在需求推升之下，自然讓市場規模大幅擴大。除市場剛需之外，自助洗衣店免去人事成本，吸引各方投資族群挹注，讓此業種持續於全台擴大經營。

不過，根據桃園市都發局去年調查，住宅區有7類行為最令民眾反感，依序為飲酒店、卡拉OK、麻將館（包含休閒會館）、夾娃娃機店、閃爍LED招牌、違法占用人行空間的行為，以及自助洗衣店。

根據財政部統計，2023年全台洗衣業共達7254家，其中自助洗衣店從2018年的1399家，近5年成長至2815家，增幅高達101%，占整體洗衣市場比重也從2018年的2成2增加至3成9。

而傳統洗衣店、乾洗店等其他洗衣服務店家，5年來家數下滑458家，顯示國內洗衣業日漸轉型成為趨勢。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，自助洗衣店不需要碩大店面空間，且多進駐住宅區，租金負擔相較市區、商圈店面來得輕鬆；此外，該店種僅需聘請打掃人員，也沒有存貨滯銷問題，也省去應付供應商成本，整體而言，有低租金、低人力、營業單純等優勢，讓自助洗衣店成為不少人創業選項之一。

不過，自助洗衣店的機器成本高昂，且平時得負擔不少水電，且由於洗衣精味道、噪音等因素，更被不少民眾視為「惡鄰居」，因此若有意加盟消費者，還需考量需執業多年才能回收成本、易受社區民眾抗議等抗性。

根據財政部數據，2023年全台自助洗店有7成2都位於六都等都會區，並以台中413家、桃園368家分居冠亞軍；其中，台南市雖然自助洗衣店家數在六都中僅勝過北市，不過其家數、銷售額在5年內相繼成長332%、347%，兩者增幅都位居六都冠軍。

賴志昶分析，桃園、台中兩地近年適逢捷運等交通發展，帶動外縣市人口大量遷入人口，其中更以單身、首購族群占大多數，此類客群更倚賴自助洗衣店，讓此業種有明顯成長。

至於台南過去自助洗衣店家數、銷售額處於低檔，有相當大的成長空間，適逢消費模式改變，且區域內受惠於南科等議題，近年吸引不少年輕新貴移入，讓自助洗衣業種規模大幅飆升。

自助洗衣店家數與銷售額。表／住商機構提供
自助洗衣店家數與銷售額。表／住商機構提供

消費 財政部

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