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捷運黃線加持 建商前進圓山富豪區推大樓建案一新風貌

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
專攻危老重建的浤圃機構前進高雄圓山特區青雲段推大樓建案，鎖定首購首換族進駐富人區。記者王昭月／攝影，
專攻危老重建的浤圃機構前進高雄圓山特區青雲段推大樓建案，鎖定首購首換族進駐富人區。記者王昭月／攝影，

近年高雄房市買氣火熱，TOD住宅(大眾運輸導向)也應運而生，隨著捷運黃線延伸至鳥松地區，過去被視為富豪聚落的圓山特區，陸續有建商進駐興建大樓，繼寶象建設之後，專攻危老更新的浤圃機構也進場，選在青雲段動土，準備興建地上14樓大樓及4戶豪墅，未來圓山別墅群與住宅大樓相間，將一新風貌。

高雄談及富豪聚落，圓山特區屬「老字號」，當地鄰近澄清湖，地段優質，早年吸引建商爭相興建透天別墅，競比特色，據財政部綜所稅統計，圓山特區所屬的大華里，2021年所得平均數高達113.8萬元，里內有有許多上市櫃老闆與長庚醫護主管定居。

浤圃機構總經理蘇姿菁說，圓山特區過去住宅密度低，公園綠地多，建物多為大地坪豪墅，如同台北市陽明山生活圈，吸引名流爭相置產，區內多屬高價豪墅，可開發土地稀有，新屋供給有限，不過當地屋齡偏高，已屆危老更新階段，浤圃機構在因緣下，整合球場路旁昌華街一幢危老房舍，準備蓋地上14樓的住宅大樓及4戶透天別墅，規畫156戶，以2、3房為主力，訴求首購首換族亦能享有豪宅區段生活。

立永國際總經理朱建雄分析，圓山特區生活圈鄰近澄清湖，由澄清路往北可達澄清湖風景區及高雄長庚醫院，往南直通衛武營國家藝術文化中心，及占地4.3公頃的高雄LaLaport 百貨，生活機能優質。圓山青雲段周邊推案有限，目前有寶象建設進駐興建大樓，實登揭露單坪成交已逼近35萬元，在捷運利多下，浤圃機構建案有機會挑戰4字頭。

高雄圓山特區早年是富豪別墅聚落，隨捷運規畫，建商相繼進場推大樓建案，一新風貌。記者王昭月／攝影
高雄圓山特區早年是富豪別墅聚落，隨捷運規畫，建商相繼進場推大樓建案，一新風貌。記者王昭月／攝影
專攻危老重建的浤圃機構前進高雄圓山特區青雲段推大樓建案，昨天動土。記者王昭月／攝影
專攻危老重建的浤圃機構前進高雄圓山特區青雲段推大樓建案，昨天動土。記者王昭月／攝影

澄清湖

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