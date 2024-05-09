數位與綠色雙軸轉型 台中市企業先進智造學院免費報名

協助台中市特定工廠及納管工廠業者因應產業快速變化及國際局勢，台中市經濟發展局與逢甲大學再度攜手開辦「台中市企業先進智造學院」，即日起至5月19日開放報名，歡迎本市納管工廠及特定工廠業者踴躍參與。

台中市企業先進智造學院將針對七大領域邀請專業師資，如數位轉型、經營轉型、環保及用地變更等，帶領企業解決營運痛點。

經發局指出，台中市特定工廠中有許多隱形冠軍，其營運規模較小，但屬技術能力強悍的中小型製造業。市府除積極輔導納管工廠合法化外，為協助在地產業加速轉型，特別委託逢甲大學辦理台中市企業先進智造學院。

奠基在2023年的執行成果暨執行經驗，2024年度集結了20位逢甲大學專家學者與業界超強師資陣容，此次計畫著重在課程軟實力的提升，除有精實課程，輔以進階實作的專題講座、主題工作坊或交流會，期能協助在地產業升級。

經發局說明，企業先進智造學院預計於5月24日正式開課，今年度開辦平日與假日各一班課程，共推出80小時的精實課程，包含「經營轉型」、「數位轉型」、「供應鏈管理」、「節能減碳」、「環保」、「消防」、「用地變更」等領域課程內容。

由逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心主任佘日新，領軍集結其七大領域專家師資，另邀請他校具代表性的教授與外部專家聯合授課，期能協助受培訓的學員暨其所屬企業，掌握疫情之後全球經濟復甦的商機。

經發局進一步指出，此次課程完全免費，詳情請洽逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心（魏小姐04-24517250分機5704），或至線上報名。

另外，課程前，將於5月16日辦理課程宣導說明會，其包含113年度課程計畫、邀請已取得特登工廠暨相關單位分享辦理經驗，報名期限自即日起至5月13日止，課程名額有限，歡迎踴躍參加。

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