數位與綠色雙軸轉型 台中市企業先進智造學院免費報名
協助台中市特定工廠及納管工廠業者因應產業快速變化及國際局勢，台中市經濟發展局與逢甲大學再度攜手開辦「台中市企業先進智造學院」，即日起至5月19日開放報名，歡迎本市納管工廠及特定工廠業者踴躍參與。
台中市企業先進智造學院將針對七大領域邀請專業師資，如數位轉型、經營轉型、環保及用地變更等，帶領企業解決營運痛點。
經發局指出，台中市特定工廠中有許多隱形冠軍，其營運規模較小，但屬技術能力強悍的中小型製造業。市府除積極輔導納管工廠合法化外，為協助在地產業加速轉型，特別委託逢甲大學辦理台中市企業先進智造學院。
奠基在2023年的執行成果暨執行經驗，2024年度集結了20位逢甲大學專家學者與業界超強師資陣容，此次計畫著重在課程軟實力的提升，除有精實課程，輔以進階實作的專題講座、主題工作坊或交流會，期能協助在地產業升級。
經發局說明，企業先進智造學院預計於5月24日正式開課，今年度開辦平日與假日各一班課程，共推出80小時的精實課程，包含「經營轉型」、「數位轉型」、「供應鏈管理」、「節能減碳」、「環保」、「消防」、「用地變更」等領域課程內容。
由逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心主任佘日新，領軍集結其七大領域專家師資，另邀請他校具代表性的教授與外部專家聯合授課，期能協助受培訓的學員暨其所屬企業，掌握疫情之後全球經濟復甦的商機。
經發局進一步指出，此次課程完全免費，詳情請洽逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心（魏小姐04-24517250分機5704），或至線上報名。
另外，課程前，將於5月16日辦理課程宣導說明會，其包含113年度課程計畫、邀請已取得特登工廠暨相關單位分享辦理經驗，報名期限自即日起至5月13日止，課程名額有限，歡迎踴躍參加。
▪ 爬樓梯不方便？她納悶「為何年輕人不愛透天」 網搖頭指1關鍵
▪ 都更條例將修法放寬！加速921大地震前建物更新 對象多了這一類
▪ 未申請地籍異動通知淪詐團肥羊？有地政士詐逾2億、民眾房子遭法拍
▪ 被當盤子？他怨室內設計不花10萬買圖不報價 網曝真相：太多免費仔
▪ 高雄房價飛 最夯國宅跟漲逾三成、最貴站上3字頭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言