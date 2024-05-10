亞泥首季每股獲利達0.89元

亞泥（1102）昨（9）日公告今年首季財報，不受中國大陸水泥市場低迷影響，單季稅後純益達29.48億元，年增9.7%，每股純益0.89元。亞泥表示，獲利成長動能主要來自台灣的水泥本業、子公司亞東預拌混凝土和嘉惠電力的表現。展望未來，法人認為亞泥獲利表現將會愈來愈佳。

亞泥大陸市場占整體營收比重超過50％，今年以來主要營業區域華中市場價格、出貨量都呈下滑，港股掛牌的子公司亞泥中國日前公布財報，第1季虧損人民幣1.3億元（約新台幣5.8億元），每股虧損人民幣0.083元。

不過，亞泥今年在台灣市場的表現不錯。亞泥表示，包括台灣的水泥本業、亞東預拌混凝土和嘉惠電力都交出不錯的成績單。其中亞東預拌混凝土去年至今銷售持續創高，嘉惠電力今年兩電廠全廠開出，再加上台電今年跳電頻繁，對嘉電惠力的輸電需求預期將大增。

亞泥指出，亞東預拌與另一家子公司亞利預鑄，產品銷售數量與價格都比去年同期大幅增長；旗下的嘉惠電力現有一、二期的天然氣複循環發電機組，在電價上漲下，售電收入持續增加。

至於轉投資方面，亞泥斥資百億元收購遠傳電信股權，在遠傳獲利穩定成長下，對亞泥的貢獻度持續增加。此外，受惠於美元升值，亞泥轉投資項目包括遠東集團旗下的遠東新世紀、裕民航運，以及其他海內外的財務及策略投資，也有不錯的匯兌收益。

對於今年的展望，法人認為，雖然大陸水泥市場今年看法仍趨保守，但在台灣市場方面，國內水泥本業營運仍處於穩增長、預拌混凝土事業也會有不錯的表現。此外，台灣發生的403大地震，帶動政府都更政策啟動，市場預期亞泥受惠於題材帶動，中長期展望值得期待。

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