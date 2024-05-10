統一布局台中 大里 BOT 案簽約

統一（1216）企業集團加速拓展台中商場版圖，昨（9）日與台中市政府完成大里區「市七及廣二用地合併開發興建營運移團（BOT）」案簽約，將投資5.62億元規劃興建「太子置地廣場-大里館」，預計2028年底完工營運。

統一去年底已和台中市政府簽約，擬投資15億元在台中市北屯區崇德路「市31」市場用地，規劃興建「太子置地廣場」複合式商場，目前全案將進入都審，預計2028年底完工營運。

另外，統一超在2022年斥資7.19億元，買下台中市北屯捷運機廠特區600坪商業區土地，將規劃推出地上四層複合式商場，目前已取得建照，將於近期發包。據了解，包括統一佳佳健身俱樂部、星巴克及7-11旗艦店都將進駐。

昨天簽約儀式由台中市經發局長張峯源主持，太子建設總經理暨大里杙實業董事長林宏俊，以及統一企業協理張國光參與，並宣布全案預計2028年12月完工營運。

此案興建期五年，營運期45年，統一集團著眼於大里區發展可期，規劃興建地下三層至地上五層「太子置地廣場-大里館」，預計投資5.62億元以上，引進健康輕食、流行時尚、居家生活、主題餐廳及統一超商旗下零售品牌等。

商場基地位於德芳路二段與永隆路交叉口、大里環保公園西側，為大里二期重劃交通重要樞紐，周圍緊鄰仁愛醫院及中興商圈，商業機能成熟。

經發局表示，大里區人口成長已突破20萬人，躍為台中市人口第三大行政區，為滿足地方民眾消費需求及紓解停車不足問題，合併開發廣二用地，以提供地下停車空間。

張國光說，台中人口穩定上揚、消費力強勁，是集團加碼布局的主要考量。

統一除布局商場，也搶攻中台灣物流商機，投資約100億元規劃的統一企業集團台中港物流園區已動工；全案預計2026年完工啟用，預估可創造1,000個工作機會，並服務大台中地區約1,000家7-Eleven、康是美、星巴克等通路。

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