統一單季犀利 大賺55億

統一（1216）昨（9）日董事會公布今年第1季合併財報，受惠於本業及業外都好，首季獲利繳出佳績，稅後純益55.34億元，年增率達10.6%；每股純益達0.97元，為歷史同期新高。

統一台灣本業持續聚焦經營及穩定增長，加上轉投資穩定獲利挹注，帶動首季營收1,587.56億元，年增20.8%，稅後純益年增一成左右。

統一近六季EPS

統一表示，第1季獲利繳出佳績，主要是受惠於統一本業、統一中控及統一超商等獲利穩健，以及認列權益法投資收益增加所挹注。統一集團擴大數位經濟及物流園區配送布局，積極建構最後一哩路布局。而去年合併家樂福後，也將大幅挹注統一未來營收、獲利持續成長。

統一指出，重要轉投資統一中控今年第1季淨利達人民幣4.57億元（約新台幣20.5億元），較去年同期略微減少，但若排除去年處分大陸合肥統一部分土地及建物之一次性收益，稅後純益是增加人民幣2.33億元，主要受惠於食品及飲品業績同步增長，加上原物料價格較去年同期下跌及產能利用率提高，帶動整體營運效益。

轉投資的統一超商第1季淨利29.44億元，較去年同期增加1.24億元，成長4.4%，主要是台灣7-ELEVEN及菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）等事業獲利增長所帶動。

統一實業第1季淨利1.53億元，較去年同期減少1.47億元，衰退49.0%，主要受到係鐵產品的售價較同期降低影響獲利，致淨利衰退。

台灣神隆首季淨利1.4億元，年增233.3%，主要是各項業務營收增長，帶動獲利成長。

統一表示，數位經濟驅動已改變大家的生活消費習慣，實體通路跟消費者距離會不斷拉大，統一集團未來全力聚焦數位經濟及物流園區的配送平台布局，先前已擴大投資YAHOO台灣電商，未來還會根據需求進行相關的投資。

統一指出，集團長期在民生必需相關產業深耕，逐漸發展為綜合性生活產業集團，事業版圖橫跨多項民生消費相關的產品與服務，可分為食品製造、零售流通、商流貿易及投資等事業體系，經營市場分布在台灣、中國大陸、韓國、菲律賓、越南、泰國及印尼等地。

著眼民生必需產業的業者，隨著數位經濟的興起，統一必須花時間去研究，聚焦數位經濟，全力打造全通路「生活品牌」，為消費者提供更及時、更便利、更實惠的全方位消費體驗，朝著建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。

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