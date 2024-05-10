重電族群士電、中興電 首季財報放閃
重電族群首季營運報喜，士電（1503）、中興電（1513）昨（9）日公布第1季財報，受惠台電強韌電網計畫下，再寫佳績，士電單季稅後純益11.8億元、年增48.7%，每股純益（EPS）2.27元，寫次高紀錄；中興電稅後純益9.5億元、年增28%，每股純益1.93元，則締造新猷。
另，中興電4月營收19.1億元、年增33.6%；累計今年前四月營收80.5億元，年增10.7%，單月、前四月同創下歷史同期新高紀錄。
士電、中興電首季雙雙繳出兩位數成長的亮眼成績，其中士電獲利更大幅成長，僅次於2009年第2季，當時主要因認列士林舊廠開發處分利益而推升獲利表現。
士電首季主要持續受惠台電強韌電網計畫訂單出貨，包括變壓器、比壓器、電抗器及空斷開關等產品，加上正式啟動三班制因應變壓器需求，產能效率提升，另，還有金融資產評價等業外收益，整體推升首季表現。
為了因應產能，士電也加蓋新廠房，擴充大型變壓器產品線，預計今年底就可以完成建置，最快2025年第1季就可以投產，屆時產能可增加25%至30%。
中興電為國內唯一通過台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，因此大嗑國內GIS商機，市場估，中興電GIS開關在台灣市占率達85%以上。
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