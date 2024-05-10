萬海Q1轉盈！航運多頭報到 陽明、長榮獲利備受期待

超級航運周報到，貨櫃三雄首季財報自昨（9）日起的一周內陸續出爐，業界指，首季貨櫃運價暴漲、帶旺營運，第2季缺艙、缺船、塞港、貨量大增等問題一齊出籠，推升運價高於首季，貨櫃航商將迎疫後最大行情。

亞幣競貶、出貨大增，加上兩大運河危機，歐美線迎來疫後最補庫存需求，貨櫃輪榮景再現，萬海（2615）首季轉虧為盈、每股純益1.65元，呈現大躍進，遠優於市場預期。業者估，貨櫃第2季報價歐美線雙漲，三雄營運將優於首季。

2024上半年貨櫃海運市況

貨櫃三雄首季財報由萬海打頭陣，表現超乎市場預期，不只轉虧為盈，每股純益（EPS）達1.65元。接下來，陽明 （2609）、長榮（2603）也將公布財報，業界認為，表現有望續強。今天陽明及下周二長榮財報，也備受市場期待。

昨日市場看好航運，雖長榮受ETF可能剔除或調整權重影響，昨漲勢較弱，但萬海股價率先漲停表態，收漲停價58元、漲5.2元，成交量放大至6萬張，帶動陽明、長榮也收紅，散裝航運也跟著紅通通。

據指出，今日將出爐的上海航交所運價指數（SCFI），上周因對岸五一連假而停止報價，今天下午開出的新盤價，受到整體貨櫃海運市況熱烈的帶動，預期將有可觀漲幅，備受矚目。

陽明今日將接棒公布第1季獲利，長榮海運則預計在5月14日揭露。法人分析，貨櫃輪不只是第1季獲利好，第2季有機會更旺，由於以哈戰事未解，紅海危機持續，加上歐美下半年補庫存出籠，運價持續高漲，這一波的貨櫃需求會很強。

市場原本預期，萬海財報可能只在損平邊緣，結果大賺46.23億元，EPS則為1.65元，一舉大賺入袋、跌破市場眼鏡。萬海表示，首季營收因運價較上季度有所成長，以及美元兌新台幣匯率升值，再加上全球運價上揚，營運績效跟著暴衝。

陽明昨也公布4月營收達149.4億元，年增35.3%；累計前四個月營收為587.4億元，年增22.4%。另外，近期已經公布的長榮4月營收318.14億元，則出現年、月雙增，其中年增達42.4%。凡此都顯示，貨櫃海運行情持續走強。

萬海首季獲利交出漂亮成績單之後，法人期待長榮、陽明的數字，而根據首季運價反彈幅度，合理推測，三雄獲利成績可望隨營收成長同步躍進。

長榮海累計第1季的營收為886.31億元，年增32.63%。陽明累計第1季的營收為438.01億元，年增18.53%。萬海累計第1季營收276.18億元，年增8.06%。