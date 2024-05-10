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機械設備 Q3景氣保守看

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台灣機械公會昨（9）日發布機械設備4月出口值22.48億美元、年減11.8%，以新台幣計為721.58億元、年減7.0%；顯示全球產業景氣仍未明顯復甦，業界原樂觀預估第3季景氣可望明朗，態度也轉趨保守。

台灣機械公會理事長莊大立指出，觀察4月海關各項貨品出口資料，僅資通與視聽產品類別正成長，其餘出口貨品皆呈現負成長，表現並不理想，顯示全球景氣並未明顯復甦，經濟仍缺具體發展動能。

機械公會統計，台灣機械產業4月出口22.48億美元，月減7.8%、年減11.8%。其中，工具機4月出口僅1.72億美元，月減11.3%、年減26.1%。

今年前四月機械出口值前三大，依序為檢量測設備14.88億美元、占比16.6%，年增1.9%；電子設備14.38億美元、占比16.0%，年增0.2%；工具機7.02億美元、占比7.8%，年減14.6%。

值得注意的是，台灣工具機4月出口大幅下滑，除了受全球景氣影響之外，日圓持續大幅貶值，使得台灣工具機高階機種出口訂單大幅下滑，無法與日本設備競爭。

機械公會分析2023年以來匯率走勢，累計至2024年4月底新台幣匯率僅貶值6.03%，而韓元貶值9.16%，人民幣貶值5.06%，日圓貶值高達20.76%。

若對比自2021年初，日圓貶值幅度更高達53.61%，而新台幣匯率僅貶值14.55%，這使得台灣工具機在外銷訂單競爭上，根本難以與日本廠家競爭。

另外，由於美國3月CPI意外升高，市場預期美國降息時程可能延後，也導致經濟景氣回升時間延後。4月台灣工具機出口美國僅0.23億美元，較去年同期大幅減少32.9%。

工具機 新台幣

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