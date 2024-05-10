中日搶單…工具機業陷危機 機械公會：生存空間愈來愈小

「台灣工具機產業已面臨有史以來最嚴峻的危機！」台灣機械公會理事長莊大立表示，日圓持續貶值，台灣工具機高階機種訂單都被日商搶光了，而中國大陸中低階機種又低價傾銷，在雙面夾殺下，台灣工具機廠商生存空間真的愈來愈小。

台灣工具機今年前四月出口值7.02億美元，較去年同期大幅減少14.6%；而4月出口1.72億美元，更較去年同期減少26.1%。4月出口較去年同期大幅衰退，市場預估還會持續衰退，情況並不樂觀。

台灣工具機面臨產業困境概況

和大（1536）集團董事長沈國榮認為，工具機產業「要有過寒冬的心理準備」，他說，全球經濟大環境不佳，尤其俄烏戰爭、以哈衝突的變數太大，加上日圓持續貶值，市場根本沒有好消息，預期整體景氣好轉還會延後。

莊大立指出，過去台灣工具機與日本工具機約有二至三成的價差，這讓台灣工具機在國際市場仍保有競爭力，然而隨著日圓持續貶值，目前雙方的價格幾乎一樣，「在兩者之間作選擇，有誰還會買台灣的工具機？」

至於中低階機種，也好不到哪裡去。機械公會調查，去年中國大陸進口切削中心機的平均單價每台約16萬美元，但出口的單價每台只有4萬美元，而台灣的平均單價約11萬至12萬美元。

中國大陸由於景氣不佳，導致產量過剩，因此大量往國際市場傾銷。

而今年前三月，中國大陸外銷工具機的平均單價已提升到6萬美元，這對台灣的中高階產品又造成嚴重的衝擊。

事實上，去年對台灣工具機產業而言，是相當難過的一年，台灣原本還是前五大出口國，卻一口氣被美國、韓國超越，成了第七大出口國，而中國大陸也超越日本，躋身全球第二大工具機出口國，僅次於德國。

更難過的是，去年全球前十大工具機出口國，只有兩個國家出口衰退，一個是日本衰退8%，另一個則是台灣衰退14%。業界都感嘆：「台灣工具機的明天在哪裡？」

對此，莊大立也再次呼籲政府，新台幣匯率宜與競爭對手國同升同貶，現階段更應至少貶到35元，才能維持我國工具機的競爭力。