拓凱財報／第1季每股純益4.3元 創同期新高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

碳纖維複材大廠拓凱（4536）董事會9日通過第1季財報，合併營業利益3.21億元，稅前淨利5.28億元，稅後純益3.91億元，季增65.6%、年增19.5%，每股稅後純益4.3元，獲利創同期新高。

拓凱指出，對比2023年同期，自行車等運動休閒產品受到終端市場庫存調整影響雖尚未完全恢復，但隨著國際航空產業在疫情解封後飛機大幅需求增加，公司的航空椅背產品大幅增長五成以上。

拓凱第1季合併營收18.99億元、年減31.1%。拓凱表示，雖然營收規模下降，但高毛利產品比重增加，使本業毛利率提升到34%以上，加上業外有匯兌收益及利息收益挹注，帶動獲利創同期新高。

拓凱董事會也已通過去年度盈餘分配案，每股擬配發8.5元現金股利，配發率54.6%，預計送交5月底股東會決議通過。

拓凱2024年第2季接單比原先預期樂觀，法人預估第2季會比第1季營收大幅增長。拓凱自結4月營收也恢復到8.05億元、月增25.5%，較2024年同期下降幅度縮小到個位數的4.0%，預估第3季有機會恢復正增長。

拓凱指出，2024年全球經濟及市場需求雖仍保守看待，預估除了安全帽產品相對保守外，但在自行車、球拍及航空、醫療等產品均有正增長的機會。

中科后里新廠及廈門后溪二期新廠，於2023年底土建工程完工，2024年上半年陸續進行內部裝修工程及生產線布置，下半年可望有部分產線陸續投產貢獻產值。

越南新廠於2023年第1季開始量產，2024年稼動率陸續提升，將掌握自行車產業下半年陸續回升的契機。

拓凱說，隨著上述三地新產線陸續完工，2024年將重新調整各產品生產線，並加速投入自動化生產設備來提高生產效率，並把握市場恢復的商機及強化布局未來經營的競爭力。

營收

延伸閱讀

永齡基金會夢想計畫 支持無障礙手搖車隊挑戰美國極限之旅

法網公開賽5月下旬登場 旅遊電商「體驗套票」開賣

影／北投曳引車疑視線死角撞自行車 79歲老翁捲車底不治

專為自行車打造的腕表！ 帝舵全新PELAGOS FXD CHRONO

相關新聞

董、總疑「自肥」領高額獎金？陽明海運3點聲明：對外攬才受限

陽明海運董事長鄭貞茂、總經理杜書勤疑似「自肥」支領高額特別貢獻獎金，陽明今天發聲明表示，陽明董總因受公股股權管理機構的薪...

緯創、緯穎投入逾20億元取得內湖土地地上權 打造集團AI重鎮

代工大廠緯創（3231）9日公告，斥8.56億元權利金，取得台北市內湖區潭美段60年地上權（基地一）標案，為緯創位於內湖...

福寶建設幸福梅好公益活動 募集20萬元捐贈南投家扶中心

回饋鄉里，南投知名建商福寶建設舉辦「幸福梅好」義賣活動，獲得許多廠商及親友客戶的支持，總共募集20萬元，9日在名間鄉長陳...

皇將科技國際新品發表會新機震撼登場 有助推升業績

皇將科技（4744）9日在廠區舉辦「2024國際新品發表會」，正式推出受到業界高度矚目的CVC625高速數粒機，標榜產能...

送試用包、幫做臉…不當手法強迫推銷商品 公平會開罰2業者共120萬

許多民眾都曾遇過業者糾纏不休，強迫推銷美容商品，部分消費者為求脫身，只好勉搶答應購買。公平會新聞稿指出，鈺智企業社及皇郁...

全國電推虛擬商店、全新數位服務、ESG 綠色循環商品

3C家電連鎖通路全國電（6281）董事長林政勲表示，迎接空調銷售旺季，營運維持審慎樂觀看待，推出元宇宙虛擬商店、全新數位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。