拓凱財報／第1季每股純益4.3元 創同期新高

碳纖維複材大廠拓凱（4536）董事會9日通過第1季財報，合併營業利益3.21億元，稅前淨利5.28億元，稅後純益3.91億元，季增65.6%、年增19.5%，每股稅後純益4.3元，獲利創同期新高。

拓凱指出，對比2023年同期，自行車等運動休閒產品受到終端市場庫存調整影響雖尚未完全恢復，但隨著國際航空產業在疫情解封後飛機大幅需求增加，公司的航空椅背產品大幅增長五成以上。

拓凱第1季合併營收18.99億元、年減31.1%。拓凱表示，雖然營收規模下降，但高毛利產品比重增加，使本業毛利率提升到34%以上，加上業外有匯兌收益及利息收益挹注，帶動獲利創同期新高。

拓凱董事會也已通過去年度盈餘分配案，每股擬配發8.5元現金股利，配發率54.6%，預計送交5月底股東會決議通過。

拓凱2024年第2季接單比原先預期樂觀，法人預估第2季會比第1季營收大幅增長。拓凱自結4月營收也恢復到8.05億元、月增25.5%，較2024年同期下降幅度縮小到個位數的4.0%，預估第3季有機會恢復正增長。

拓凱指出，2024年全球經濟及市場需求雖仍保守看待，預估除了安全帽產品相對保守外，但在自行車、球拍及航空、醫療等產品均有正增長的機會。

中科后里新廠及廈門后溪二期新廠，於2023年底土建工程完工，2024年上半年陸續進行內部裝修工程及生產線布置，下半年可望有部分產線陸續投產貢獻產值。

越南新廠於2023年第1季開始量產，2024年稼動率陸續提升，將掌握自行車產業下半年陸續回升的契機。

拓凱說，隨著上述三地新產線陸續完工，2024年將重新調整各產品生產線，並加速投入自動化生產設備來提高生產效率，並把握市場恢復的商機及強化布局未來經營的競爭力。

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