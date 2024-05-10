4月營造工程物價指數創高 年增1.34%

行政院主計總處最新公布今年4月營造工程物價指數，再度飆破歷年最高點，達111.07，年增1.34%，漲幅再回升，一改今年首季以來月月緩降趨勢。其中勞務類漲幅擴大，工資類漲幅衝破4%，機具設備租金漲幅也有2.76%，建造成本仍居高不下。

主計總處統計，今年首季營造工程物價指數月月飆破110，且月月續升，從1月的110.26、2月的110.48、3月的110.50，4月來到111.07，指數續創歷史新高；年增率方面，前三月年增率分別為1.44%、1.16%、0.92%，漲勢雖有收斂，仍處高原階段，未料4月漲勢再度擴大，年增1.34%。

值得注意的是，營造工程物價指數自2021年開始飆升，若以每年4月為基準，自2021年起至2024年，四年下來累計漲幅已達33.75%。

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