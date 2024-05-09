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皇將科技國際新品發表會新機震撼登場 有助推升業績

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
皇將科技國際新品發表會，吸引海外代理經銷商及客戶共100多人參與。圖／皇將科技提供
皇將科技國際新品發表會，吸引海外代理經銷商及客戶共100多人參與。圖／皇將科技提供

皇將科技（4744）9日在廠區舉辦「2024國際新品發表會」，正式推出受到業界高度矚目的CVC625高速數粒機，標榜產能高達每分鐘200瓶，配備4個數粒頭，一次數粒充填4瓶，是目前市面上數粒機速度最快的機型，引發市場熱議。

今天的發表會，吸引台灣藥廠、保健食品廠等客戶，以及來自美國、墨西哥、印尼、印度、澳洲、香港等地區的海外代理經銷商及客戶共100多人參與盛會。董事長林靜宜表示，希望藉由這款新機衝高今年的業績，帶動公司營運大幅成長。

這款CVC 625高速數粒機，產能高達每分鐘200瓶，配備4個數粒頭，一次數粒充填4瓶，是目前市面上數粒機速度最快的機型。數粒精準度達到100%，同時適用各式錠劑、硬殼膠囊與軟膠囊。

另一方面，由於占地空間大幅縮小，含輸送帶長僅3.6公尺，更符合世界各大藥廠對無塵製造空間不斷精簡的要求。

林靜宜表示，疫情結束後，世界各地藥廠紛紛擴大投資，加速設置生產線，以期擴大產能，製藥產業的需求上升，詢問熱度也明顯增加。

而因應各藥廠間的激烈競爭，市場對生產速度的要求亦不斷提升，同時對機器所佔空間又希望大幅減少，因此對機器設備廠來說，挑戰逐年增大。

林靜宜強調，數粒機的「速度」直接決定了生產的成敗，所以廠家競相在速度上展現能耐。這次發表的CVC 625高速數粒機，對市場來說勢必造成極大震撼，相信這款新機所帶來的爆發力，對皇將的業績將會有直接推升作用。

這次新品發表會，也同時展示了韓國昌誠所生產的主力機種380SR軟膠囊成型充填封合機。這是繼去年成功併購昌誠之後，第一次在台灣正式對外發表。

皇將總經理張凱勛表示，合併昌誠之後，皇將美國子公司也變更組織做出回應，加大推廣昌誠在北美洲及中南美洲的力道，目前反應相當熱烈，未來可望開出不錯的成績單。

皇將科技正式推出CVC625高速數粒機，受到業界高度矚目。圖／皇將科技提供
皇將科技正式推出CVC625高速數粒機，受到業界高度矚目。圖／皇將科技提供

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