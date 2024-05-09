老園丁耕讀筆記／生成式AI浪潮的變與不變

在一個春假的午後，女兒的一群朋友在我家餐敘。在美食與談笑之間，分享彼此公司的最新發展、職場上的種種挑戰，甚至是他們在休閒娛樂中的精彩體驗和戀愛故事。然而，隨著話題的深入，他們逐漸聚焦在當下科技潮流的話題上，特別是人工智慧和ChatGPT等新興科技的崛起。

面對這股新興科技的浪潮，他們對未來職場發展和生涯規劃感到焦慮。討論著該學習何種技能、選擇哪一類公司才有更好的發展前景，甚至不確定目前所學、所做是否順應時勢。在這個關鍵時刻，他們想聽取我的看法，獲得一些建議和指引。

首先，我以亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）說的一句話：「比起預測未來的變化，更重要的是找出未來什麼不會變」來勉勵大家，我建議他們靜下心分析，了解自己的個性及專長，追尋內心的好奇與興趣，並主動學習，抓住各種工作機會，從不同任務的歷練中整合資源，打造屬於自己獨特的品格及能力，逐步建立自我核心力與價值後，就不必過度擔心科技快速發展所帶來的衝擊，更不必隨波逐流。

不變的通則是不斷地學習，讓自己有足夠的能力因應外在的常變與不確定的未來。掌握這個關鍵心法後，適合你的工作機會與發展，自然就會找上你。 2022年ChatGPT問世，顛覆全球對AI的認知，緊接著幾乎是每隔數周，甚至是一日之內，就產生出多個技術突破和新產品發表，猶如寒武紀大爆發。

首家擂起戰鼓的是微軟（Microsoft），其宣布將AI語言模型整合進自家搜尋引擎和瀏覽器，直搗谷歌（Google）的命脈，但隨著「AI搜尋引擎」大戰開打後，微軟猛然發現雲端才是其關鍵的成長業務，因而轉向用力布局自家智慧雲端業務。

倉促應戰的Google在巴黎發表會上，先是發生展示AI功能時找不到可用手機的窘況，接著又發生其AI聊天機器人Brand的回應出現指鹿為馬的錯誤。Google為此付出巨大的代價，上千億美元市值就此蒸發。首戰Google雖跌了大跤，但很快就展開另一個戰略布局與關鍵決策，收斂原先四散在集團內的AI研發單位與系統，整合為一個多模態AI模型，以適用於它所擅長的通用應用場景市場。

另一個社群科技巨擘Meta經內部分析後，決定不隨之起舞，定位成為開源社群領導者，用開源搶人材，使出靠AI繞道救元宇宙的大計；而Amazon則堅守公司成立第一天立下的宗旨：「顧客至上」，大力投入生成式AI，主因是看到重新改造用戶體驗和流程的巨大機會。

對蘋果（Apple）來說，端出完美的產品、一擊中的比追趕潮流更重要。「守住行動裝置領導地位，鴨子滑水，布局邊緣AI賽場」才是蘋果關心的。Microsoft、Google、Meta攻勢再強、再快，主攻的是雲端與廣告市場，這些都與蘋果無關。

面對這場新賽局，科技巨頭的應戰策略雖各不相同，但最終都回歸一個共同的核心：「比起回應對手，不如站穩自己的核心戰場」。而結果是在AI變局下，站穩本命區，科技五巨擘股價全漲。

因應時代的變遷，許多企業和個人都難免在追求成長過程中犯下錯誤。然而，經過一段時間的洗禮，我們必須停止與他人比較，反而應該回顧並檢視自身的根本，思考什麼是「他人所缺，而我所擁有」，並著手擴展自身的優勢，同時築起堅固的競爭壁壘，方能立於不敗之地。簡言之，不論是企業經營還是個人發展，唯有打造出獨特的核心能力，方能在未來變動的世界中自如遨遊。

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