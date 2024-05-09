會計師看時事／探路者架構 提升碳排透明度

根據碳揭露計畫（CDP）調查，價值鏈中的範疇三溫室氣體碳排放，占企業總排放量的75%，可見加速減少範疇三排放是當今企業須正視的課題。然而，計算範疇三碳排放的方法不一致，且缺乏準確的原始資料，導致難以計算，更造成價值鏈中的碳排透明度不足。

世界企業永續發展委員會（WBCSD）與50家公司、監管機構與產業倡議組織等合作，共同開發了〈探路者架構（Pathfinder Framework）〉，整合現有範疇三計算方法（如GHG Protocol及ISO standards等）之指引。

〈探路者架構〉強調在計算範疇三碳排放須同時留意三大要點：

首先， 計算產品溫室氣體排放時，除了辨識出所有可歸因的流程之外，也必須考量可排除情形，如：資本財的製造、人員的商務差旅或通勤，及在「從搖籃到大門」階段占產品碳足跡總量1%以下的個別歸因流程（總量不超過5%）。

其次，2025年起，與直接土地利用變化（dLUC）及生物源二氧化碳提取（Biogenic CO2 Withdrawals）等相關的生物源排放與移除皆應納入計算。

第三，運輸排放也應考量「從搖籃到大門」階段，包括上游與直接運輸排放，並將其納入碳排放計算中。

以此架構為共同基礎，核算出之資料具可比性與一致性；在此特點下，衍生出排放資料交換網絡平台〈探路者網絡（Pathfinder Network）〉，讓所有組織能無縫交換排放資料，未來將以達到整體價值鏈資料交換為目標。

〈探路者架構〉所提倡的碳排放透明度與共享為時勢所趨，將為企業帶來三大影響：

一、〈探路者架構〉將提升排放透明度，進而提升企業及其利害關係人之競爭優勢。

例如，加強業務決策準確性、降低風險等。此外，清晰的產品資訊更能幫助消費者有效做出具環保意識的購買決策，故客戶亦能隨之受益。

勤業眾信建議，企業如規劃導入此架構，可基於範疇三計算得出的結果，鑑別主要排放源，並與供應商合作減少排放，同時要求供應商依循架構要求計算碳足跡，逐步擴大資料交換。

二、此架構提供的指引顯示，完善的產品生命周期計算是最能有效計算價值鏈排放的方法。

企業應更大幅度地將產品生命周期計算納入其永續與減碳策略中，以加強範疇三碳排的管理，全面了解其在價值鏈上的排放情況，並瞄準排放源制定減碳措施，以減少對氣候變遷的影響。

三、〈探路者網絡〉能促進資料共享及跨產業與價值鏈間的夥伴關係，使碳足跡透明化。然而，此規劃涉及複雜的全球價值鏈與利害關係人，當前企業內部的資料主權與保密、資料交換技術之間缺乏互通性等問題，妨礙資料交換的執行。

因此，建議企業可透過制定資料治理政策、實施存取控制與加密技術及資料匿名化等措施，並確保資料符合所在地法規，防止未經授權的濫用，從而保護企業機敏資訊的安全性。

商品推薦