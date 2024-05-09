創業心法／機會 給準備好的人

在我們的人生旅途上，如果有幸遇到以下四種人，請務必要確實與其交往﹑互動。一是高人，能指點具體方向；二是貴人，提供相關資源，協助排除困難；三為內人，指親人或另一半的肯定和支援；四則是小人，能讓我們記取防微杜漸，不易得自我感覺良好的大頭症。

此外，也可試著以一種「伯樂與千里馬」的連動思維，看待身邊的重要的人事物。

「伯樂」是一種可遇不可求的「貴人」。因為「只有」他懂得欣賞你的存在價值，比任何人的眼光（界）都更能先一步地窺見你的好、你的優。即便在很多很多人都不看好你的時候，也堅持他的「慧眼」。恰如電影「等一個人咖啡」裡的經典台詞所說：「每一個人都在等待一個人。能夠看見你與眾不同的那一個人。」

然而，在伯樂出現之前，應該先自行診斷自己的能力水平到哪一標準線上，檢視自己的所知、所學、所說、所做是否能及時點觸到「機會點」可以及時的在「價值舞台」上精彩演出？

《這樣想，就對了》一書中揭示了若想要在職（商）場裡屢戰屢勝，就必須先擁有積極進取的心態，而此部分又充分表現於以下四個構面之上。

構面一、要立即行動，絕不拖延：意即「即知即行。」

構面二、初次失敗是意料之事：多數人都知「失敗為成功之母」。所以，在執行任事前應先作好心理建設。

構面三、掘井就要掘出水來：凡事不能半途而廢，堅持是通往成功的最佳武器。

構面四、向失敗微笑：一位哲學家曾說過：「人生最需要的精神，就是付諸一笑。」因此必須清楚明白，世界不會遺棄意志堅定的人，當面對阻撓時，就可以微笑輕鬆過關，因為，樂觀總在風雨過後帶來陽光的溫度。

「機會，永遠只留給準備好的人。」這是多數人耳熟能詳的一句話。但「準備」二字不能光說，不是光寫，更不能只是賣弄與夢中求。無論是在學業、職場、擇友、創業等人生經營的每一個時程，都必須自律要求、逐期累建相關的能力和工具、資源。

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