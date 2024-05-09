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工研院攜手神盾能源 催生釩液流電池儲能供應鏈

中央社／ 新竹9日電

工研院今天宣布，與神盾能源、虹京金屬、新中能源科技簽署合作協議書，將整合國內儲能關鍵零組件、系統整合及能源監控業者，打造釩液流電池儲能供應鏈。

工研院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬表示，台灣目前儲能系統多採用傳統鋰電池，雖然擁有儲存能量密度及轉換效率高等優點，但安全性議題備受關心。

萬皓鵬指出，釩液流電池利用電解液內的釩離子進行重複充電或放電，充放過程並不會造成釩離子損耗，具有易回收及長壽命的優點。此外，採用水系電解質，安全性高。

萬皓鵬說，工研院這次透過釩液流電池關鍵組件及系統整合等技術經驗，協助國內廠商建立自主技術能量，期能促成國內釩液流電池供應鏈成形，加速推動國內儲能產業發展。

神盾能源致力於電網調度、能源儲存管理及智能電網研發，並獲得日本電力公司認證，在這次的合作中將負責電網與調度軟體系統整合及日本市場出海口，提供釩液流電池與多元儲能能源監控設備和服務。

虹京金屬主要生產釩電池電解液，是通過日本住友電工審核的電解液供應商，未來將透過與工研院合作，提供國內廠商需要的材料。新中能源科技專精電力供應設備系統整合，並擁有電源供應器製造經驗。

工研院 神盾 綠能

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