工研院攜手神盾能源 催生釩液流電池儲能供應鏈
工研院今天宣布，與神盾能源、虹京金屬、新中能源科技簽署合作協議書，將整合國內儲能關鍵零組件、系統整合及能源監控業者，打造釩液流電池儲能供應鏈。
工研院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬表示，台灣目前儲能系統多採用傳統鋰電池，雖然擁有儲存能量密度及轉換效率高等優點，但安全性議題備受關心。
萬皓鵬指出，釩液流電池利用電解液內的釩離子進行重複充電或放電，充放過程並不會造成釩離子損耗，具有易回收及長壽命的優點。此外，採用水系電解質，安全性高。
萬皓鵬說，工研院這次透過釩液流電池關鍵組件及系統整合等技術經驗，協助國內廠商建立自主技術能量，期能促成國內釩液流電池供應鏈成形，加速推動國內儲能產業發展。
神盾能源致力於電網調度、能源儲存管理及智能電網研發，並獲得日本電力公司認證，在這次的合作中將負責電網與調度軟體系統整合及日本市場出海口，提供釩液流電池與多元儲能能源監控設備和服務。
虹京金屬主要生產釩電池電解液，是通過日本住友電工審核的電解液供應商，未來將透過與工研院合作，提供國內廠商需要的材料。新中能源科技專精電力供應設備系統整合，並擁有電源供應器製造經驗。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 爬樓梯不方便？她納悶「為何年輕人不愛透天」 網搖頭指1關鍵
▪ 都更條例將修法放寬！加速921大地震前建物更新 對象多了這一類
▪ 未申請地籍異動通知淪詐團肥羊？有地政士詐逾2億、民眾房子遭法拍
▪ 被當盤子？他怨室內設計不花10萬買圖不報價 網曝真相：太多免費仔
▪ 高雄房價飛 最夯國宅跟漲逾三成、最貴站上3字頭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言