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全國電推虛擬商店、全新數位服務、ESG 綠色循環商品

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
全國電子董事長林政勲(中)與Google Cloud業務副總王譔博(左)、IN3D執行長紀柏舟(右)聯手啟動業界創新「元宇宙虛擬商店」。圖／全國電 提供
全國電子董事長林政勲(中)與Google Cloud業務副總王譔博(左)、IN3D執行長紀柏舟(右)聯手啟動業界創新「元宇宙虛擬商店」。圖／全國電 提供

3C家電連鎖通路全國電（6281）董事長林政勲表示，迎接空調銷售旺季，營運維持審慎樂觀看待，推出元宇宙虛擬商店、全新數位服務、ESG綠色循環商品三箭齊發，積極拓展客群。

全國電表示，明年將迎來品牌50周年，9日舉行記者會揭曉「元宇宙虛擬商店」，與Google Cloud、IN3D共同打造沉浸式虛擬3C家電展場；推出「全國電子APP、全國電子行動支付」等數位工具，讓服務全面數位升級；同時攜手工研院、綠電再生，推出一系列利用廢家電再生的ESG綠色循環商品，商品更多元生活。

林政勲表示，打造360度虛擬電商空間，透過3D成像技術為各品牌熱銷商品製作模型，「元宇宙虛擬商店」建構新的消費體驗。開創3C家電沉浸式互動體驗，在全國電專為母親節打造的虛擬住家空間，與超過40款商品互動。

全國電開啟專屬電子支付生態圈，推出「全國電子行動支付」，未來只要「嗶」一聲，就能輕鬆完成支付、積點、折價券兌換、發票(條碼載具)、會員整合服務，還有售後線上報修、延長保固申請及數位說明書等全方位智慧服務，掌握送修的處理進度等，為消費者帶來更便捷的數位消費體驗。

全國電積極投入「汰舊換新廢四機家電妥善回收行動」，應用工研院創新技術，與綠電再生攜手合作，率先國內3C家電通路業者，推出多款「ESG綠色循環商品」，已經推出ESG環保桌墊及調濕包，母親節最新推出的「全國電子環保多功能鞋墊」，是由研發團隊充份利用「廢棄液晶電視與螢幕」，轉化為「玻璃奈米孔洞吸附材料」，再生成具有調濕、除臭、抗菌、透氣、減壓等多功能環保鞋墊，重新賦予廢液晶面板再生價值。

3C 全國電子 家電

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