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新穎生醫與韓商Boditech簽MOU 挺進定點照護檢測市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新穎生醫（6810）9日宣布，與韓國Boditech Med公司簽署授權備忘錄（MOU），將DNlite-IVD103授權韓國夥伴整合成POCT（Point of Care Testing，定點照護檢測）產品，瞄準全球超過5億糖尿病人口的疾病管理與遠距照護商機。

根據該備忘錄，Boditech公司將取得新穎生醫DNlite-IVD103在兩個POCT平台的全球非專屬授權，有關授權的國家及地區、授權金金額與未來權利金支付金額及方式。雙方再就細節做進一步討論並另行簽訂正式合約。

新穎生醫表示，Boditech公司於韓國交易所掛牌上市，是一家兼具試劑與自有分析儀器開發的體外診斷業者，旗下產品涵蓋診斷試劑、自動化免疫分析儀等，行銷全球超過120多個國家，累計銷售超過12萬台的自有品牌螢光免疫分析儀，擁有豐富的營運經驗與厚實的銷售網絡。該公司近年營收與獲利穩定成長，居業界領導地位。

新穎生醫的DNlite-IVD103是全球第一個應用於精準管理與預防糖尿病腎病變（DKD）腎功能快速惡化的檢測試劑，透過檢測尿液中特定生物標記的變化，可有效預測與監控患者未來5年腎功能的惡化狀況，達到疾病的精準照護與管理。

董事長曾錙翎表示，新穎生醫掌握全球獨有的抗體原料與關鍵技術，並擁有全球專利保護，DNlite-IVD103透過本次授權跨足POCT市場，並開啟國際授權首例，不僅證明公司的創新研發能力受到國際認可，更突顯公司擁有全球專利技術的價值。公司對DNlite-IVD103的商業授權抱持開放態度，在營運策略也將採取自有品牌與技術授權雙軌並進，以加速DNlite-IVD103的推廣與普及，追求營運長期穩健的發展。

MOU

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