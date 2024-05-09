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永豐餘攜手台灣無印良品 構築綠色供應鏈

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
永豐餘攜手台灣無印良品。圖／業者提供
永豐餘攜手台灣無印良品。圖／業者提供

永豐餘（1907）長期致力實踐零廢棄的全循環經濟理念，以綠色減碳思維的環保再生紙箱包材，助力MUJI無印良品一起推廣國產豆奶產品。適逢MUJI無印良品在台20周年慶，雙方攜手為台灣優良農產品發聲，並期待構築「永續『箱』隨」綠色供應鏈，為守護地球環境貢獻心力。

永豐餘表示，紙業原料來自植物纖維，可循環再生特性隨著纖維重複使用，延續著紙的生命價值，環保再生紙箱採用超過97%的回收紙，是當前最貼近大自然的綠色永續包材。植物纖維為生物碳（Biogenic Carbon）的碳儲存載體特性，成為產品碳足跡的減項，隨著回收再利用，紙儲存的生物碳也將持續到最終自然分解，對環境不造成額外負擔。

永豐餘此次提供無印良品台灣的國產豆奶系列紙箱，總計生物碳儲存量2,472公斤二氧化碳當量，排碳136公斤二氧化碳當量，含綠色碳（Green Carbon）2,336公斤二氧化碳當量，反映出纖維的生物碳固碳特性。

因為認同台灣無印良品「對在地有所貢獻」的品牌精神，與追求SDGs倡議的「責任消費與生產循環」，永豐餘與台灣無印良品成為綠色供應鏈夥伴，合作契機自今年3月起，台灣無印良品把倉庫紙箱送至永豐餘回收分解，讓紙箱循環再生為環保紙箱，重新應用於產品包裝。

台灣無印良品最新推出的「烤地瓜豆奶」，小小一瓶蘊含著對台灣這片土地的敬意，採用100%國產非基因改造的台中一號大豆及台農57號地瓜，容器為再生玻璃製作容器，且使用再生紙箱運輸，以實際行動呼籲消費者珍惜資源，避免浪費。自即日起，凡購買任一瓶國產豆奶，MUJI無印良品即回饋獲利的5%提供農業部林業及自然保育署新竹分署執行復育新植及撫育工作，希望藉此邀請消費一同參與復育森林。

永豐餘 無印良品 環保

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