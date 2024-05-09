緯創、緯穎投入逾20億元取得內湖土地地上權 打造集團AI重鎮

代工大廠緯創（3231）9日公告，斥8.56億元權利金，取得台北市內湖區潭美段60年地上權（基地一）標案，為緯創位於內湖的全球營運總部的廊道延伸，共同打造為AI智慧園區。緯創旗下伺服器代工大廠緯穎（6669）也以逾12億元的權利金，取得潭美段60年地上權標案（基地二）。

緯創公告，向北市府取得內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1地號等四筆地上權，土地面積約1,938.36坪，未稅權利金總金額8.56億元，將分六期繳付。

緯創去年3月動工興建旗下內湖數位內容創新中心暨緯創全球營運總部，緯創表示，此次取得潭美段土地地上權，將作為全球營運總部的延伸，打造為AI智慧園區，內湖新總部將是緯創未來AI發展重鎮。

緯穎也公告，為增加營運效益，向北市府取得潭美段五小段35、35-1地號土地地上權，土地面積約2,468.4坪，未稅權利金12.28億元，將分六期繳付。

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