聽新聞
test
0:00 / 0:00
緯創、緯穎投入逾20億元取得內湖土地地上權 打造集團AI重鎮
代工大廠緯創（3231）9日公告，斥8.56億元權利金，取得台北市內湖區潭美段60年地上權（基地一）標案，為緯創位於內湖的全球營運總部的廊道延伸，共同打造為AI智慧園區。緯創旗下伺服器代工大廠緯穎（6669）也以逾12億元的權利金，取得潭美段60年地上權標案（基地二）。
緯創公告，向北市府取得內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1地號等四筆地上權，土地面積約1,938.36坪，未稅權利金總金額8.56億元，將分六期繳付。
緯創去年3月動工興建旗下內湖數位內容創新中心暨緯創全球營運總部，緯創表示，此次取得潭美段土地地上權，將作為全球營運總部的延伸，打造為AI智慧園區，內湖新總部將是緯創未來AI發展重鎮。
緯穎也公告，為增加營運效益，向北市府取得潭美段五小段35、35-1地號土地地上權，土地面積約2,468.4坪，未稅權利金12.28億元，將分六期繳付。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 爬樓梯不方便？她納悶「為何年輕人不愛透天」 網搖頭指1關鍵
▪ 都更條例將修法放寬！加速921大地震前建物更新 對象多了這一類
▪ 未申請地籍異動通知淪詐團肥羊？有地政士詐逾2億、民眾房子遭法拍
▪ 被當盤子？他怨室內設計不花10萬買圖不報價 網曝真相：太多免費仔
▪ 高雄房價飛 最夯國宅跟漲逾三成、最貴站上3字頭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言