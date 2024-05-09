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矽格聯測出手 砸16.8億標下力森諾科竹科廠房

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
矽格聯測9日以16.8億元標下台灣力森諾科位於新竹市東區科技五路8號整棟廠房。圖／第一太平戴維斯提供
矽格聯測9日以16.8億元標下台灣力森諾科位於新竹市東區科技五路8號整棟廠房。圖／第一太平戴維斯提供

第一太平戴維斯受台灣力森諾科科技委託辦理新竹科學園區科技廠房9日公開標售案，最後矽格聯測以16.8億元標下新竹市東區科技五路8號整棟廠房。

第一太平戴維斯資深協理沃仁方指出，台灣力森諾科廠房建物總面積為13,836.86坪，為新竹科學園區稀有釋出的大型物件，公告期間有超過10組投資人領標，最終由矽格聯測以16.8億元得標。

沃仁方表示，今年前兩月全國科學園區營業額達6,600億元，比去年同期成長12%，在AI與高效能運算的需求，讓工業不動產市場自2019年來蓬勃發展；在台商回台計畫持續執行下，新一波的科技業擴廠動能逐步往北、中、南三核心聚落發展，其中新竹在三大科技聚落中，具有相當大的領先優勢，加上新竹科學園區土地、廠房長期處於供不應求、釋出稀少的狀況，因此讓本案順利標脫。

沃仁方指出，本次得標企業矽格聯測為竹科園區進駐廠商，為了擴大生產規模同時兼具廠區就近管理效率，加上著眼於建築物規格適合產業生產之用，可以縮短建廠時程，因此參與競標。

沃仁方表示，接下來，業主台灣力森諾科將啟動竹科園區另一棟整棟科技廠房之公開標售，建築物為地上四層樓之科技廠房，建物面積2,795.75坪，土地面積2,296.67坪，建物規模可滿足中小型廠商做企業總部，或大型企業衛星廠房的需求，預期將可吸引更多潛在投資人進場評估。

矽格 竹科

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