支領高額獎金？董座、總經理遭疑「自肥」 陽明海運3聲明回應

媒體報導，陽明海運董事長鄭貞茂、總經理杜書勤支領高額特別貢獻獎金，疑似「自肥」。陽明發布3點聲明表示，陽明董事長、總經理因受公股股權管理機構的薪資標準上限規範，過去2年所支領的薪酬尚低於內部高階主管，並無自肥問題。

針對媒體報導，陽明董事長、總經理支領高額特別貢獻獎金，與陽明有意爭取解除公股派任或推薦至公股民營事業的董事長、總經理薪資標準規範上限，陽明表示，為避免誤解，提供3點聲明。

第2，特別貢獻獎金個人領取額度多寡屬薪資保密範疇，須經薪酬委員會討論並以董事會核定為準，並非報載逕由董事長自行分配；另依公開揭露資訊顯示，陽明2021年與2022年獲利狀況創歷史新高，但董事長與總經理，因受公股股權管理機構對於派任公股董事長與總經理的薪資標準上限規範，其過去2年所支領的薪酬尚低於公司內部高階主管，並無自肥問題。

第3，因上述限制，壓縮陽明委任經理人酬金設計可往上調整空間，變相限制公司激勵內部高階主管和招攬外部人才的機會，因此在考量陽明以國際海運運輸為本業，面臨激烈的國際競爭環境，經薪資報酬委員會討論，建議應由經理部門提報董事會討論，是否爭取公股股權管理機構解除派任陽明的董事長、總經理薪資上限規範，以符合市場慣例。