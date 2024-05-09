支領高額獎金？董座、總經理遭疑「自肥」 陽明海運3聲明回應
媒體報導，陽明海運董事長鄭貞茂、總經理杜書勤支領高額特別貢獻獎金，疑似「自肥」。陽明發布3點聲明表示，陽明董事長、總經理因受公股股權管理機構的薪資標準上限規範，過去2年所支領的薪酬尚低於內部高階主管，並無自肥問題。
針對媒體報導，陽明董事長、總經理支領高額特別貢獻獎金，與陽明有意爭取解除公股派任或推薦至公股民營事業的董事長、總經理薪資標準規範上限，陽明表示，為避免誤解，提供3點聲明。
第1，陽明相關獎金發放是依據公司岸勤從業人員年度績效獎金辦法辦理，為鼓勵發揮潛能與提升營運績效，績效獎金依年度績效目標達成度提撥，並依據個人績效表現核發；至於媒體所載特別貢獻獎金，為陽明獎金辦法沿襲已久的制度設計，金額已包含在前述績效獎金提撥內。
第2，特別貢獻獎金個人領取額度多寡屬薪資保密範疇，須經薪酬委員會討論並以董事會核定為準，並非報載逕由董事長自行分配；另依公開揭露資訊顯示，陽明2021年與2022年獲利狀況創歷史新高，但董事長與總經理，因受公股股權管理機構對於派任公股董事長與總經理的薪資標準上限規範，其過去2年所支領的薪酬尚低於公司內部高階主管，並無自肥問題。
第3，因上述限制，壓縮陽明委任經理人酬金設計可往上調整空間，變相限制公司激勵內部高階主管和招攬外部人才的機會，因此在考量陽明以國際海運運輸為本業，面臨激烈的國際競爭環境，經薪資報酬委員會討論，建議應由經理部門提報董事會討論，是否爭取公股股權管理機構解除派任陽明的董事長、總經理薪資上限規範，以符合市場慣例。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 爬樓梯不方便？她納悶「為何年輕人不愛透天」 網搖頭指1關鍵
▪ 都更條例將修法放寬！加速921大地震前建物更新 對象多了這一類
▪ 未申請地籍異動通知淪詐團肥羊？有地政士詐逾2億、民眾房子遭法拍
▪ 被當盤子？他怨室內設計不花10萬買圖不報價 網曝真相：太多免費仔
▪ 高雄房價飛 最夯國宅跟漲逾三成、最貴站上3字頭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言