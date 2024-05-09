送試用包、幫做臉…不當手法強迫推銷商品 公平會開罰2業者共120萬

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中央社／ 台北9日電
公平會新聞稿指出，鈺智企業社及皇郁企業社以不當手法銷售美容商品，已違反公平交易法第25條規定，分別處新台幣40萬元及80萬元罰鍰。圖為公平會主委李鎂。圖／聯合報系資料照
公平會新聞稿指出，鈺智企業社及皇郁企業社以不當手法銷售美容商品，已違反公平交易法第25條規定，分別處新台幣40萬元及80萬元罰鍰。圖為公平會主委李鎂。圖／聯合報系資料照

許多民眾都曾遇過業者糾纏不休，強迫推銷美容商品，部分消費者為求脫身，只好勉搶答應購買。公平會新聞稿指出，鈺智企業社及皇郁企業社以不當手法銷售美容商品，已違反公平交易法第25條規定，分別處新台幣40萬元及80萬元罰鍰。

鈺智企業社及皇郁企業社在台南、高雄、屏東及台東等地區的大批發賣場設置「嘉貝雅化妝品」專櫃（原名「綺姵登化妝品」），並以贈送試用包、優惠體驗券為由，邀約賣場裡的消費者到專櫃試用產品，進一步邀請消費者體驗做臉服務。

公平會調查發現，鈺智企業社及皇郁企業社在消費者體驗過程中，以聊天方式詢問消費者經濟能力，推銷每月數千元等不同價位的護膚方案。業者推銷說詞讓消費者誤以為銷售產品包括做臉服務，實際上業者銷售的是保養品，美容服務是免費贈送，而所謂每個月數千元的方案，是向融資公司申請分期付款，且消費者大多是求脫身才勉強答應。

公平會指出，當消費者同意購買後，鈺智企業社及皇郁企業社又以各種理由引導拆封商品，日後消費者要求解約退費時，這2家業者就以商品已拆封為由，拒絕解約。另外，申請分期付款的消費者，即便向業者要求解約，在條件未談妥前，仍無法拒絕支付款項。

公平會歸納這2家業者的4大行銷手法，一是在消費者接受做臉服務時，以煩擾方式，迫使消費者在倉促、輕率、感受壓力、無暇思考情形下作成交易決定。

其次，業者隱匿交易標是商品的重要交易資訊，誤導銷售商品包括做臉服務。

第3、勸誘消費者申請分期付款，實際則交由融資公司執行，並因簽署本票而讓消費者承擔票據法律責任。第4、採取不當拆封產品手法，阻礙消費者行使退貨權利。

公平會認為，這些手法屬計畫性及步驟性的不當銷售行為，且公平會向各縣市政府了解，發現近年已有30多件消費爭議申訴案件，顯然不是個案，這種行銷手法已經對市場造成負面影響，構成影響市場交易秩序的欺罔及顯失公平之行為，違反公平交易法第25條規定，經公平會決議處以罰鍰並令其等停止違法行為。

公平會 消費

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