台新藥APP13007 與沙國最大民營藥廠簽署授權協定

台新藥（6838）9日宣布，已於4月30日與沙烏地阿拉伯最大民營藥廠Tabuk Pharmaceuticals Manufacturing Company簽署授權協定。Tabuk製藥獲得眼部手術後發炎及疼痛專利新藥APP13007在中東、及北非主要市場商業化銷售獨家權利。

台新藥的APP13007（丙酸氯倍他索奈米點眼懸液劑 0.05%）是在今年3月4日獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准上市。此次與Tabuk製藥的授權交易，包含簽約金、發展里程碑以及銷售里程碑金等以及於合約期間內的其他對價。

APP13007 是以超強效類固醇丙酸氯倍他索為主成份，以台新藥專有的 APNT奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥。這種新配方的眼藥以簡單方便的給藥方式（每天兩次，持續 14天）實現了快速和持續的炎症和疼痛緩解，在 APP13007 的三期臨床試驗證明其統計學上顯著優於安慰劑（p<0.001）。APP13007 在中東北非地區穩定成長的眼科手術及藥物市場擁有明顯的成長潛力。

台新藥總經理兼執行長許力克表示，非常榮幸與沙烏地阿拉伯最大私營企業、及中東北非地區最知名製藥公司 Tabuk 建立夥伴關係。我們相信，Tabuk的經驗、廣大的銷售網絡以及致力於引進具附加價值的創新藥物的承諾，能將APP13007帶給眼科手術康復的患者。

Tabuk製藥執行長Ismail Shehada表示，很高興Tabuk製藥能夠與台新藥合作，為沙烏地阿拉伯和其他中東和北非國家的患者推出這種創新藥物，更進一步地鞏固了我們在此地區的領先地位。通過此次合作，我們不僅擴大了我們的產品組合，而且讓我們在眼科這一個潛在治療領域上發展上邁出了第一步及戰略性擴張。

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