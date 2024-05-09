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高粱收入保險7縣市開辦 投保期限至5月31日

中央社／ 台北9日電

為穩定契作高粱農民收入，農業部於台灣本島7縣市開辦高粱收入保險，包含桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市等，113年第1期作銷售期限至31日止，提醒農民把握時效投保。

農業部今天發新聞稿指出，為提高國產雜糧供應量能及糧食安全韌性，農業部積極輔導農民種植高粱並與金酒公司及農會簽訂合作契約，且為穩定契作農民收入，也從民國111年開辦高粱收入保險，近2年投保率逾9成，獲農民高度支持。

農業部表示，目前高粱收入保險試辦地區有台灣本島及金門縣，台灣本島試辦縣市有桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣及台南市等7縣市，理賠採縣市區域產量認定方式，並以每公頃基準收入與每公頃實際收入的差額計算理賠金額。

農業部表示，高粱收入保險有95%及85%兩種保障程度方案可以選擇，每公頃保費分別為新台幣7669元及4172元，農業部提供補助1/2保費，部分縣市政府也有加碼補助，農民負擔相對減輕。

農業部也說，111、112年度台灣本島地區因受豪雨及颱風等災害影響，造成高粱單位面積產量減少，出險理賠逾3442萬元，有效發揮保險損害填補功能，給予受災高粱農友實質上的保障，113年1期作銷售期限至31日止，請農民朋友把握時效，踴躍向試辦地區農會投保。

保險 農業部 農民

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