國際商工閒置校地半聯開半社宅？陳其邁曝1名校感興趣

高雄市私立國際商工停招後，位於精華市中心的閒置校地開發備受矚目，市府原有意引進開發商，一半蓋社宅、一半聯開案方式開發。高雄市長陳其邁今天在議會總質詢時表示，除上述開發方式外，中山大學附屬醫學院也對該筆土地表達興趣，未來市府會經過整體規畫考量後，再決定開發方式。

國際商工停招後，空閒校地一直是市民關注焦點，日前市府打算朝一半社宅、一半聯開案方式開發，議員湯詠瑜質詢指出，這樣的開發方式會有開發商會願意開發嗎？單純做教育用地的可行性是否有評估過？

陳其邁表示，國際商工這塊校地許多人都感到興趣，其中中山大學醫學院就對這塊校地相當有興趣，因為中山大學除了附屬醫學院外，在醫療與智慧科技相關的領域，未來都有一些規畫需求，校長多次跟市府開會，市府未來會做整體規畫考量。

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