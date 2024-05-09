快訊

國1北向機場系統出口小客車追撞吊車 接國2東向匝道管制封閉

這感覺母湯！德德粉嫩濃妝網驚「有黃子佼的錯覺」：差點嚇到退追

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際商工閒置校地半聯開半社宅？陳其邁曝1名校感興趣

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
國際商工位處市中心精華地段，傳出中山大學也感興趣。圖／本報資料照
國際商工位處市中心精華地段，傳出中山大學也感興趣。圖／本報資料照

高雄市私立國際商工停招後，位於精華市中心的閒置校地開發備受矚目，市府原有意引進開發商，一半蓋社宅、一半聯開案方式開發。高雄市長陳其邁今天在議會總質詢時表示，除上述開發方式外，中山大學附屬醫學院也對該筆土地表達興趣，未來市府會經過整體規畫考量後，再決定開發方式。

國際商工停招後，空閒校地一直是市民關注焦點，日前市府打算朝一半社宅、一半聯開案方式開發，議員湯詠瑜質詢指出，這樣的開發方式會有開發商會願意開發嗎？單純做教育用地的可行性是否有評估過？

陳其邁表示，國際商工這塊校地許多人都感到興趣，其中中山大學醫學院就對這塊校地相當有興趣，因為中山大學除了附屬醫學院外，在醫療與智慧科技相關的領域，未來都有一些規畫需求，校長多次跟市府開會，市府未來會做整體規畫考量。

中山大學 醫學院 陳其邁

延伸閱讀

泰勒絲高雄開唱？陳其邁：有機會是2年後

300居民抗議大林蒲遷村不公 陳其邁：已94%居民贊成

影／左營國中舊校地捨公園做大學用地 環團質疑陳其邁跳票

「拒絕負債遷村」大林蒲300居民怒吼 要陳其邁實踐承諾

相關新聞

台船公司辦海軍浮塢新建案開工典禮 擬2026年底完工

台船（2208）受國防部委託建造的海軍新建浮塢，9日上午在該公司高雄廠區舉行開工典禮，由海軍保修指揮部指揮官高志雄少將及...

國際商工閒置校地半聯開半社宅？陳其邁曝1名校感興趣

高雄市私立國際商工停招後，位於精華市中心的閒置校地開發備受矚目，市府原有意引進開發商，一半蓋社宅、一半聯開案方式開發。高...

房市爆520慶祝行情 北台推2100億、百億案齊發

根據住展雜誌統計，今年北台灣520檔期新成屋、預售屋預估推案量約2134億元，為2021年以來高點，較去年實際推案量增加...

LINE 貼圖推「貼圖拼貼樂」功能 六張貼圖組合一次發送

LINE貼圖推出全新「貼圖拼貼樂」功能，用戶可挑選最多六張、甚至是不同角色IP的貼圖來組合，放大縮小、調整角度、排列位置...

消費者有福！iRent 導入油電休旅 CROSS HYBRID

神車助攻春遊！共享汽機車 iRent 9日宣布正式導入 COROLLA CROSS HYBRID，作為熱銷油電休旅，CO...

高雄房價飛 最夯國宅跟漲逾三成、最貴站上3字頭

高雄最夯國宅出爐，台灣房屋集團統計實價資料，高雄岡山區「勵志新城」年交易55筆，摘下年度最熱門國宅社區，其次為左營區「果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。