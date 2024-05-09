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獵風者衛星回傳資料品質佳 預計6月可釋出

中央社／ 台北9日電

國家太空中心今天表示，獵風者衛星去年10月9日發射後運作順利，陸續傳回資料並校正，評估資料品質還不錯，預計6月就會將相關資料釋出。

交通部中央氣象署長程家平與國家科學及技術委員會轄下國家太空中心（TASA）主任吳宗信，就雙方氣象及太空的監測資料和專業技術合作簽署備忘錄（MOU）。

吳宗信接受媒體聯訪時表示，獵風者去年10月9日發射後，目前運作狀況非常順利，中間花了幾個月的時間，都是與相關單位合作，如氣象署，並進行資料校正，目前評估資料品質還不錯，預計6月就會將相關資料釋出。

吳宗信指出，從福衛三號、福衛七號至獵風者，台灣已經逐漸建立全球導航衛星系統反射訊號（GNSS-R）等自製的技術，未來可以進一步提供更多氣象、民生所需要的資訊。

吳宗信提到，現在正在進行國家發射場選址，選址處的長期天氣狀況掌握非常重要，需要大部分時間都可以發射的場地；選址仍照程序進行，今年2月已經開會，訂定場址的物理條件及交通條件等，也拜訪如東部可能的單位，現在計畫持續進行。

TASA表示，與氣象署合作開發太空天氣測報作業能力，結合衛星及地面觀測數據，進行太空天氣資訊整合與發布，展開太空環境的預報服務。

程家平解釋，一般天氣觀測是在對流層內，約地表至高空10公里的高度，太空天氣則是拉高到80或100公里以上，甚至包含太陽黑子、閃焰等影響。

太空 太陽

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