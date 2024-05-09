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台工具機4月出口雙降 地緣政治和通膨升息影響

中央社／ 台北9日電

台灣工具機暨零組件工業同業公會今天公布4月工具機出口金額1.72億美元，月減11.5%，年減26.1%，累計今年前4月工具機出口7.02億美元，較2023年同期減少14.6%。公會指出，主要受到地緣政治風險、貿易摩擦紛擾與通膨升息等因素影響。

觀察前10大出口市場，公會統計數據，今年前4月工具機出口前10大國家包括中國（含香港）、美國、土耳其、印度、越南、德國、荷蘭、南韓、日本及泰國。

從工具機關鍵零組件來看，公會統計，4月工具機關鍵零組件出口金額1.2億美元，月減13.7%，年減14.1%，今年前4月工具機關鍵零組件累計出口4.72億美元，年減4.9%，主要出口國包括中國（含香港）、美國、日本、印度、南韓、荷蘭、德國、義大利、泰國與土耳其。

公會分析，4月製造業景氣仍處於榮枯線之下的緊縮狀況，主要是受地緣政治風險、貿易摩擦紛擾與通膨升息等因素影響，各國市場需求反應表現不如預期強勁，企業資本支出態度仍審慎。

公會以土耳其為例指出，近年除面臨地緣政治衝突波及，土耳其經濟又受到通貨膨脹衝擊，為抑制通膨，土國政府採取強升息手段，也造成融資壓力劇增、投資者信心轉向低迷，反使土國景氣復甦力道受阻。

土耳其 工具機

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