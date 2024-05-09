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LINE 貼圖推「貼圖拼貼樂」功能 六張貼圖組合一次發送

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE貼圖推出全新「貼圖拼貼樂」功能，用戶可挑選最多六張、甚至是不同角色IP的貼圖來組合，放大縮小、調整角度、排列位置後，一次發送於LINE通訊軟體聊天室中。

過往一次只能傳送一張貼圖，全新組合技不僅讓情感表達有新的方式，利用貼圖新舊搭配創造更多變化，勢必將激發全台貼圖玩家的創意魂，動動手指組出新樂趣。

「貼圖拼貼樂」功能已於台灣、日本、泰國、印尼等地正式上線，更新LINE手機應用程式至14.6.0（含）以上版本就可使用「貼圖拼貼樂」功能。

LINE 貼圖

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