高雄房價飛 最夯國宅跟漲逾三成、最貴站上3字頭

高雄最夯國宅出爐，台灣房屋集團統計實價資料，高雄岡山區「勵志新城」年交易55筆，摘下年度最熱門國宅社區，其次為左營區「果貿國宅」、鳳山區「中崙國宅」。

觀察三大熱門國宅，近三年漲幅2成起跳，買氣最旺的勵志新城漲勢最明顯，漲幅逾三成，但平均單價仍在1字頭。

不過，高雄國宅房價並非都甜甜價，根據統計，左營區「合群新城」、前鎮區「獅甲國宅」、「純邦國宅」、苓雅區「同慶師苑」，平均成交單價落在2字頭，苓雅區「四維國宅」與「文化師苑」，平均成交單價更站上3字頭。

台灣房屋巨福岡山加盟店店東曾培宜表示，買氣最旺的岡山「勵志新城」分甲乙區，位處岡山火車站站前商圈，為岡山的超級蛋黃區，且屋齡18年在岡山中古屋來說還算新穎，在地人對社區整體評價高，成為岡山熱門住宅標的之一。

他表示，隨著近幾年岡山建設發展熱度高，包括首間百貨「樂購廣場」到位，高醫岡山醫院進入試營運，捷運紅線延伸至RK1岡山車站，預計6月底通車，推升區域房價上漲，該國宅近年最高成交價更已站上2字頭。

曾培宜指出，國宅社區開發早，多位處成熟地段、生活機能佳，同時早期國宅多為實坪大的公寓、華廈型住宅，房價又略比周邊中古住宅親民，在如今高房價時代，這類國宅產品CP值頗高，也成為熱門購屋新選擇。

三大熱門國宅戶數量體均超過2000戶，年交易量僅約2%左右，並非買氣冷，而是這類條件較佳的國宅物件，屋主多惜售，釋出量不多，因此只要稀有釋出便吸引購屋族搶進，甚至追價入手，相對具備創價優勢。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，如商圈具備公共建設利多、新案拉抬等帶動房價上漲的紅利，條件佳的國宅、中古屋也能迎來春天。

例如位屬亞洲新灣區的「獅甲國宅」與「純邦國宅」，同屬台積電概念區的「合群新城」等，而「四維國宅」與「文化師苑」同屬文化中心優質生活圈，早期房價水位就有2字頭行情，而正對文化中心的「文化師苑」，周邊豪宅建案最高成交單價已衝上4字頭，商圈行情水位拉抬，中古房價補漲也相對明顯。 高雄熱門國宅。 資料來源／台灣房屋

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