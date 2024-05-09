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麗寶國際賽車場受邀觀摩「2024 F1聯想中國大獎賽」復賽

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
麗寶樂園渡假園區的董事長，同時也是中華車會理事長陳志鴻(前排左二)率領團隊應邀與FiA主席Mr. Mohammed Ben Sulayem(穆罕默德·本·蘇拉耶姆)(前排右三)進行交流。麗寶提供
麗寶樂園渡假園區的董事長，同時也是中華車會理事長陳志鴻(前排左二)率領團隊應邀與FiA主席Mr. Mohammed Ben Sulayem(穆罕默德·本·蘇拉耶姆)(前排右三)進行交流。麗寶提供

受疫情影響，已經停辦五年的「FORMULA 1聯想中國大獎賽」，今年終於恢復比賽，日前在上海國際賽車場登場，麗寶國際賽車場是國內唯一獲認證賽道，本次也受邀觀摩，FiA主席對於未來在台灣舉辦各種國際重大活動，樂觀其成。

該賽事自2004年舉辦以來，一直都是全球矚目的賽車盛事之一，今年適逢20周年，不僅擴大舉辦，FiA(國際汽車聯合會)的新任主席Mr. Mohammed Ben Sulayem(穆罕默德·本·蘇拉耶姆)更邀請「麗寶國際賽車場」蒞臨觀摩。雙方就台灣汽車產業環境與旅遊休閒觀光發展，進行深度交流。

FiA主席穆罕默德·本·蘇拉耶姆於2021年就任，他本身就是一位退役的阿聯賽車手，更是阿拉伯世界賽車運動的傳奇人物，在他30多年的拉力賽生涯中，曾經獲得14次國際汽聯中東拉力錦標賽的冠軍，在1983年到2002年間，共贏得61場國際賽事的冠軍，於賽道上退役之後，積極投入賽車運動的教育、培訓與研究，並促進賽車運動安全水平的提升。透過這次面對面交流，FiA主席也肯定麗寶集團在台灣汽車運動產業的投入，樂見麗寶國際賽車場未來能成為國際重大活動的舉辦場地，同時也期勉中華車會能持續加強推廣台灣道路安全。

麗寶樂園渡假園區的董事長，同時也是中華車會理事長陳志鴻表示，麗寶樂園渡假園區投入三十多億打造「麗寶國際賽車場」，不僅擁有FiA認證的國際賽道，包含展廳、汽車精品、兒童交通安全教育館，都一應俱全，期盼透過FiA舉辦國際重大活動，不僅提升台灣汽車產業，也能帶動城市觀光發展。

陳志鴻強調，全球知名跑車保時捷選定在麗寶國際賽車場成立亞太地區第一座「Porsche Driving Center駕駛體驗中心」，顯示麗寶國際賽車場軟硬體設施已經受到國際汽車大廠的信賴。

陳志鴻同時提到，「FiA成立至今已有120年的歷史，除了舉辦賽車運動之外，另一個重要工作，就是宣導道路安全與產業觀光旅遊，這也是中華車會近年來努力推展的項目，尤其是內輪差宣導，中華車會已經深入校園舉辦多場講習，希望透過實車演練，提高學生道路安全觀念。」

麗寶樂園渡假園區董事長陳志鴻與FiA主席會面，並致贈珍貴的台灣HubAuto車隊榮獲法國利曼大賽佳績之車手限量簽名帽當見面禮。麗寶提供
麗寶樂園渡假園區董事長陳志鴻與FiA主席會面，並致贈珍貴的台灣HubAuto車隊榮獲法國利曼大賽佳績之車手限量簽名帽當見面禮。麗寶提供
麗寶國際賽車場位於麗寶樂園渡假區西側，有G2賽道、卡丁賽道、Off-Road賽道。麗寶提供
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G2賽道的戶外看台區3200個座位，讓喜愛超跑、重機的粉絲能現場體驗國際級賽事的熱血。麗寶提供
G2賽道的戶外看台區3200個座位，讓喜愛超跑、重機的粉絲能現場體驗國際級賽事的熱血。麗寶提供

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