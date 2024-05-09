建商打鐵趁熱！520檔期推案量破2000億 百億進場大案曝

低首付助攻買氣，建商打鐵趁熱，據住展雜誌統計，北台灣520檔期新成屋、預售屋預估推案量達2134.6億元，年增17.2％，為2021年以來高點，顯見建商逐漸擺脫連續升息、各項房市調控陰霾。

住展雜誌總監暨發言人陳炳辰表示，2020年的史上大降息，台灣與全球房市同步走熱，亦反映在當時520檔期上，但從2021到2023年政府祭出多項打房調控，包括2021年的房地合一稅2.0與預售屋實價揭露，2022年有央行連續升息，2023年則是平均地權條例上路，禁止預售時期房產轉讓，建商姿態軟，520檔期推案都未達2000億元大關。

不過，揮別眾多不確定性，如今買氣因低首付行銷奏效，新青安也助攻市場信心，加上當前市場資金因股市紅盤而豐沛，還有地震因素讓新屋產品討到便宜，民眾買房當買菜，建商打鐵趁熱，順勢而為，今年從329到520檔期新案大舉進場，520檔期重新站回2000億元。

今年北台灣520檔期主力區北北桃，共推約2036.5億元，占了95％的量能，其中居首為新北市，來到約1027億元，占比48.1%，有四案預估推上百億元，分別為土城區運校重劃區的「新濠岳」、三重區二重重劃區右岸的「RiVER PARK」、中和區捷運中原站生活圈的「METRO PARK」，以及林口區家樂福生活圈的「春木林文化三路一段案」，地段聲量與品牌建商優勢，展現量能力道。另在板橋區、五股區、淡水區亦有總銷30-60億元的區域指標案登場。

桃園市推案量526億元，百億元指標案為大園區的「璟都航空城」，緊鄰藝文蛋黃區的中路重劃區，也爆發出房市大量能，「璟都仰目」與商辦案「NFC環球經貿中心」。

台北市延續329檔期的好表現，520檔期預估推案量483.5億元，百億元大案文山區的「潤隆萬芳路案」，中正區、中山區、北投區也有總銷60~70億元左右的指標案。

反倒新竹地區預估推案量僅86.5億元，主要以寶佳旗下益展建設的新案為指標，其餘的案量偏小，或為二線地帶推案，陳炳辰指，新竹地區並非市場冷淡，而是建商惜售建案不急於去化，看好後況不心急進場，遂以外圍推案，或去化餘屋為主。

陳炳辰指出，今年建商推案常有趕不及申請執照、接待中心來不及設置等情事，導致搭不上520檔期列車，也讓下半年依然有戲，包括台北市市中心，新北市板橋區的遠東通訊園區地帶，桃園市的青埔、楊梅，和新竹縣話題地段寶山鄉等均可期待。

雖然下半年美國大選讓市場資金變數多，新版囤房稅上路也會些許影響房市，新政府團隊是否有新政上路亦得留意，惟都不算太直接的干擾，除非有相當重大意外，否則短期還澆不熄熱度，建商推案信心不減。 資料來源／住展雜誌 房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

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