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台北市575專案首案二階意願突破八成 將進入招標階段

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
都更示意圖。圖／聯合報系資料照
都更示意圖。圖／聯合報系資料照

台北市內湖康樂街136巷公辦都更案為高氯離子混凝土建築物575專案計畫（下稱575專案計畫）公告實施後受理的第一案，經專業團隊協助完成第二階段方案評估並召開說明會，同時啟動意願調查，意願書經檢核後意願破八成，已超過第二階段意願門檻，台北市政府將協助公開評選實施者以推動後續都市更新程序。

「內湖康樂街136巷公辦都更案」基地位於內湖區康樂街西側，鄰近學校、公園綠地及生態步道，基地面積約1,840平方公尺，共計60戶，為北市列管須拆除之海砂屋。

經所有權人自行整合超過50%，成為575專案計畫首案，經台北市都市更新處委託之專案技術團隊進行第二階段方案評估，並召開說明會說明初步建築規劃及財務試算成果，同時啟動都更意願調查。

更新處表示，今年4月17日說明會當晚出席約60人且提問踴躍，表達高度都更意願，說明會結束後累計共收取48份意願書；至4月25日止經更新處檢核程序確認意願突破8成（戶數意願比88.33%），超過第二階段75%意願門檻，北市府已啟動公開評選實施者前置作業，未來將由實施者擬具事業計畫及取得住戶半數以上同意，並協助後續都市更新事業計畫報核及重建工作。

有住戶曾向更新處表示，部分高氯離子含量高的房屋內部、陽台、廁所等皆有大面積磁磚剝落之情形，尤其是地下室結構龜裂嚴重，住戶雖已自行籌資補強結構，但仍持續龜裂，深感居住安全受到威脅，因此在短時間內凝聚高度整合意願，希望可以透過公辦都更方式儘快更新重建。

更新處表示，575專案計畫持續受理申請，只要是經北市列管屬「須拆除重建」的高氯離子混凝土建築物，整合第一階段都更意願超過50%，且尚未辦理自辦公聽會，即可申請專案參與公辦都更。

公辦都更 都市更新

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