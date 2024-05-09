伸興第1季毛利率達28% 每股稅後純益1.42元

全球家用縫紉機製造龍頭伸興工業（1558）董事會通過第1季合併財報，合併營收18.05億元、年增8.9%，稅後純益0.95億元、年增634%，每股稅後純益1.42元。

伸興表示，第1季雖受農曆年假期影響，但隨著主要歐、美縫紉機產業大廠客戶在庫存調整告一段落後，拉貨力道有逐步回溫的情形，帶動第1季縫紉機銷往歐洲與美洲的累積銷售量，較去年同期分別各增加4%。

另外，子公司宇隆旗下汽車類客戶，仍維持對燃油車關鍵零組件一貫的拉貨力道，以及自行車、醫療、工業自動化客戶也穩定出貨中，齊步助力伸興集團放大營運規模。

伸興近來積極落實分散客戶產業集中度、嚴控成本費用及優化生產效率等重要策略，相關效益逐步發揮，創造第1季毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達28%、9%、5%。

伸興8日同步公布4月合併營收6.18億元、年增14.1%；累計前四月合併營收24.23億元、年增10.2%。伸興說，主要受惠歐美大客戶庫存去化順利，拉貨力道逐步回穩，宇隆旗下汽車、自行車類等客戶出貨力道也維持穩健態勢。

第十屆公司治理評鑑最近公布結果，伸興位列全部上市公司的前21%至35%，在市值50億元以上至100億元，排名6%至10%。

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