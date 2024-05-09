和勤精機第1季EPS 0.33元 為近七季新高
高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布第1季財報，合併營收6.51億元、年增35.3%，稅後純益2,716萬元，不僅扭轉去年同期虧損表現，更較上季增加30.2%，每股稅後純益0.33元，為近七季新高。
法人指出，和勤在疫情前布局的商用車變速箱零件、車用零件在地化的訂單，陸續於去年下半年量產，新品在今年仍是快速爬坡階段，助力公司在淡季之中仍能繳出超越去年旺季的亮麗成績。
和勤表示，車用零件新品出貨占比提升，加上硬碟零件回升，第1季產品組合大幅優化，毛利率跳升至18.31%，再較去年第4季的16.72%提高1.59個百分點，並創下近十季新高。
展望未來，和勤說，今年除了商用車變速箱零件持續增量之外，下半年還有新品開始批次量產，另外多項乘用車的平台件或暢銷車款零件新訂單也會陸續出貨。
新能源車零件部分，原有的美系電動車大廠高壓開關平台件，各大車廠門鎖、座椅零件，下半年將陸續增加全球銷量第一的中國電動車大廠座椅零件、中國自主品牌增程式電動車的離合器零件、新能源車電驅系統等。
和勤強調，儘管第2季仍面臨新能源車客戶調整庫存，營收將略受影響，但隨著下半年新品營收貢獻提升，旺季獲利表現值得期待。
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