和勤精機第1季EPS 0.33元 為近七季新高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布第1季財報，合併營收6.51億元、年增35.3%，稅後純益2,716萬元，不僅扭轉去年同期虧損表現，更較上季增加30.2%，每股稅後純益0.33元，為近七季新高。

法人指出，和勤在疫情前布局的商用車變速箱零件、車用零件在地化的訂單，陸續於去年下半年量產，新品在今年仍是快速爬坡階段，助力公司在淡季之中仍能繳出超越去年旺季的亮麗成績。

和勤表示，車用零件新品出貨占比提升，加上硬碟零件回升，第1季產品組合大幅優化，毛利率跳升至18.31%，再較去年第4季的16.72%提高1.59個百分點，並創下近十季新高。

展望未來，和勤說，今年除了商用車變速箱零件持續增量之外，下半年還有新品開始批次量產，另外多項乘用車的平台件或暢銷車款零件新訂單也會陸續出貨。

新能源車零件部分，原有的美系電動車大廠高壓開關平台件，各大車廠門鎖、座椅零件，下半年將陸續增加全球銷量第一的中國電動車大廠座椅零件、中國自主品牌增程式電動車的離合器零件、新能源車電驅系統等。

和勤強調，儘管第2季仍面臨新能源車客戶調整庫存，營收將略受影響，但隨著下半年新品營收貢獻提升，旺季獲利表現值得期待。

新能源車 營收 電動車

延伸閱讀

光罩上季 EPS 3.16元 愛普2.27元

中磊首季 EPS 2.35元 璟德1.76元

朋億上季 EPS 3.28元 帆宣2.42元

康舒首季 EPS -0.1元 連兩季虧損

相關新聞

納智捷n7才開始出貨 憑什麼能競逐本土電動車龍頭？

裕隆集團法說會上正式說出納智捷n7電動車自4月起每月交車1,200台到1,500台，到第3季將完成9,000台交付，最快並將在5月重新開放下一波接單，電動車成為裕隆集團第2季的盛事。

和泰集團「原夢國家隊」公益計畫 成原民兒童合唱團飛向世界的翅膀

和泰集團（2207）連續3年贊助「原夢國家隊」公益計畫，支持新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小合唱團，2023年更全額...

第三屆「大口吃萬華」再創在地商機 MIT 優質紡品吸睛

由經濟部產業發展署、臺北市商業處指導，萬華街區發展協會主辦，紡拓會執行的「2024大口吃萬華 美食祭x親子嘉年華」，於5...

港務公司與高餐大、名勝世界三方攜手 促成學子登輪工作

透過台灣港務公司的牽線與媒合，高雄餐旅大學與名勝世界郵輪公司攜手合作，今年成功舉辦了「國際郵輪服務人員校園徵才活動」，共...

電商AI伺服器挹注 長榮航：今年貨運需求旺淡季不淡

長榮航空總經理孫嘉明今天表示，今年貨運需求暢旺，主要受惠電商、AI伺服器、汽車零組件等動能，且上半年淡季不淡，下半年通常...

鋪面檢測技術再躍進 從斥資2000萬調查車轉為手機搞定

中央大學在國科會「產學技術聯盟合作計畫」補助下，與日本日瀝株式會社合作，推出最新鋪面檢測技術「富玉攻頂二號 GLOCAL...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。