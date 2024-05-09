福貞4月及前四月合併營收 均為同期次高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

福貞-KY（8411)）公布4月合併營收6.05億元、年減3.9%；累計前四月合併營收26.35億元、年增14.8%，單月與前四月營收均為同期次高。福貞表示，今年起單月、累計營收皆較去年同期成長，顯示中國大陸整體經濟持續保持恢復態勢。

福貞指出，中國大陸4月份製造業採購經理指數(PMI)略高於市場預期，其中生產指數較上月成長，新訂單指數則仍高於臨界點，且原材料庫存指數亦低於臨界點，顯示製造業生產活動提速，市場需求保持恢復且原材料庫存量繼續減少。

而福貞挾中國大陸擁有六大生產基地，逢時序邁入立夏，氣候漸熱帶動碳酸性飲料、涼茶及啤酒需求增溫，加上迎接中國大陸五一假期品牌商拉貨，因而推升整體鋁罐出貨成長。

福貞說，新竹廠自加入集團以來，陸續開發生產200mL Sleek、330mL Standard與330mL Sleek等多元罐型及202罐蓋等產品，其中，纖體罐為台灣獨家供應商，202罐蓋亦為台灣最大罐蓋供應商之一。

福貞憑藉纖體罐具有輕便易運送特性，且節省通路貨架空間，加上202罐蓋為全球通用等產品優勢，為新竹廠墊高競爭門檻。目前，新竹廠訂單能見度明朗，伴隨天氣逐漸轉熱，業績有望逐步攀升。

另外，隨著環保意識增強，金屬包材具有高度回收性而被食品飲料行業廣泛採用，福貞集團為持續擴大營運版圖及提高市占，新增山東廠第二條產線，以及建置啟動陝西廠。

時序進入第2季，預期隨著旺季到來，將帶動罐裝飲品需求成長，福貞也持續提升陝西廠及山東廠新產線效能，其中福貞陝西廠在手訂單為知名啤酒大廠與在地碳酸飲品製造商，待產線量產後，將為福貞挹注營收成長動能。

營收

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