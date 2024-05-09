台塑與日本德山合資進攻半導體先進製程 擬高雄設新廠

台塑（1301）8日發布重訊，表示依與日本德山株式會社之合資契約協定，審計委員會及董事會通過，照進度辦理台灣德亞瑪併入台塑德山作業。台塑指出，此股權交易案完成後，除對台灣半導體產業發展有更好的貢獻外，也能擴大台塑在半導體產業的布局，增添業績增長的動能。

據了解，台塑已計畫將拆除林園廠丙烯酸一期老舊製程，作為台塑德山將在高雄林園興建電子級異丙醇（IPA）廠、規劃年產能3萬噸的建廠用地，新產能預計2025年12月量產，用以搶攻高雄地區的5奈米與3奈米先進製程商機。

台塑指出，目前全球僅有日本德山等兩家廠商可提供高純度電子級異丙醇（IPA）。而成立於1996年8月的台灣德亞瑪，實收資本額為新台幣2億元，為日本德山株式會社100%投資之子公司，主要致力於半導體產業用高純度異丙醇（IPA）及顯影液（TMAH）等有機化學品之製造銷售，已在台灣半導體產業深耕多年，特別在先進製程上，頗受業界好評。

台塑與日本德山合資成立台塑德山，雙方各持股五成；1月22日台塑董事會決議通過，以不超過新台幣11億元為上限，向日本德山購買台灣德亞瑪50%股權，並於4月18日完成股票交割。

台塑持有台灣德亞瑪1,000萬股、50%股權，以每股淨值為基準，依1比5.720405之換股比例，交換台塑德山規劃以每股面額新台幣10元發行之新股5,720萬4,050股。換股後，台塑持有台塑德山股數將由5,000萬股提高為1億720萬4,050股，持股比例維持50%。

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