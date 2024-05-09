創業之星選秀 ／台企銀提供金援 力挺新創

台灣中小企銀（2834）是全國唯一的中小企業專業銀行，推動各項創業專案貸款，為企業挹注資金，並且投入資源推動創新創業人才培育，除了舉辦「校園金融科技創意挑戰賽」，邀請大專院校學生齊聚發揮金融科技創意，今年繼續協辦「創業之星選秀大賽」，提供潛力創業者交流平台。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體的力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多的資源。「創業之星選秀大賽」已成國內新創業相當重視的賽事。

今年「創業之星選秀大賽」由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、鴻海科技集團、台灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。

台企銀指出，台企銀與信保基金合作，善用信用保證機制力促中小企業取得融資，截至2024年2月底，送保餘額達新台幣2,118.95億元，貢獻度為全體金融機構第一（占15.51%）。

台企銀並積極推展「青年創業及啟動金貸款」及「微型創業鳳凰貸款」等，近期更為加盟主量身打造「連鎖加盟企業貸款」，民眾選擇台灣連鎖加盟促進協會頒發的「優良加盟總部認證」或「卓越加盟總部認證」的品牌加盟，貸款就能享有優惠利率。

台企銀同時著眼企業及產業永續轉型議題，推出「綠能永續專案貸款」等優惠措施，並與工研院結盟打造「淨零減碳聯合輔導平台」，提供中小企業跨領域專業顧問服務，一站式為企業進行能源管理評估，引導企業採取節能減碳措施，有效緩解中小企業碳焦慮，並以金融力量加速企業重視ESG永續發展及淨零轉型。

台企銀深知除了提供資金後盾，人才培育對產業至關重要，因此推動「校園金融科技創意挑戰賽」，吸引大學生團隊發揮創意，例如提出從環保永續出發，透過日常綠色消費減少碳足跡，並連結銀行貸款業務享優惠申貸利率的新穎發想專案等。此次台企銀協辦「創業之星選秀大賽」，期許在提供創業者切磋機會之外，同時提高創業團隊的能見度與知名度，為創業者增加引資機會。

本屆「創業之星選秀大賽」即日起至5月15日（23:59）截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請上活動官網：

https://money.udn.com/ACT/2024/innovation/index.html。

商品推薦