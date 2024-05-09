長榮海運4月營收 年增42%
長榮海運（2603）昨（8）日公告4月營收達318.14億元，寫下2022年11月以來、近15個月的新高紀錄，呈現年月雙增，其中，年增42.4%。隨著全球海運價格再度上漲，法人看好，長榮海運5月的營收還會更好。
長榮海運4月合併營收318.14億元，較去年同期增加94.77億元，大幅跳增逾四成；累計今年前四個月合併營收1,204.5億元，年增幅度也高過35%。業內研判，本季起海運業還有四大挑戰，恐促使運價續揚。首先，美國東岸碼頭工會進行勞資合約協商，根據過往經驗，東岸勞資合約談判過程可能發生拉鋸。其次，美國總統大選及中東地緣政治、戰爭風險；第三歐洲的景氣復甦速度比預期中快，市場需求會轉旺；第四全球的環保法規及IMO的法規推動，持續影響市場船舶供給狀態。
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