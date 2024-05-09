長榮航前十大股東 不見老三張國政
長榮航空（2618）前十大股東出爐，長榮集團四兄弟中最鍾情航空業的老三張國政，跌出名單外，個人持有的1.72%股權也消失；另外，長榮航另一個大股東、老四張國煒所屬的華光投資專戶持股也大降，從8.9%降為4.92%。
長榮集團老三、老四身影淡出長榮航，業界指出，長榮集團兄弟分家的共識是否逐漸解體，將由大哥張國華一舉統一海空運，備受矚目。
今年4月3日，長榮國際的董事長換成支持老大張國華的葉佳全接任，同時拋出長榮航股權，市場解讀，這是老大要老三表態接手長榮航的時間到了。如今，張國政不在長榮航前十大股東之列，這場經營權爭戰，更顯撲朔迷離。
長榮航空最新公布的前十大股東，前五名分別為長榮國際持股比率為9.86%、長榮海運7.43%、元大商業銀行受託保管華光投資公司投資專戶持有4.92%、長榮鋼鐵3.63%，還有已故的張榮發仍有2.44%。
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