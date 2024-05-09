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傳產法人買億元級商辦 「欣翰士林官邸」再成交一筆

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
欣翰士林官邸。 圖／台灣房屋提供
欣翰士林官邸。 圖／台灣房屋提供

商辦需求續夯，據實價登錄網最新資料顯示，台北市捷運士林站旁豪辦「欣翰士林官邸」，今年1月獲紡織傳產法人富布實業以總價1.35億元、每坪成交價96.1萬元，買下面積達159.78坪的毛胚辦公室，這也是去年《平均地權條例》新修法實施後，該案第六筆交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府管住不管商，反而催出法人購置商辦的熱潮，但多數企業主為徵才順利和商業往來方便，多優先將辦公室設在精華區交通方便的區域。

她強調，北市士林區非傳統商辦區，但「欣翰士林官邸」是知名的億元級商辦，該案買方、承租企業大多有地緣性關係，如原本公司就在該區，因此當辦公室汰舊換新時會優先考量；該案近年成交的企業包括電子、醫療、科技、手機配件等業者，近期每坪成交均價落在95萬至108萬元間。

實價登錄網資料顯示，今年1月「欣翰士林官邸」六樓獲紡織傳產法人富布實業以總價1.35億元、每坪成交價96.1萬元。

商辦 實價登錄 平均地權條例

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