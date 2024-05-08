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連鎖效應／兩人運轉店 虛實融合出擊

經濟日報／ 李培芬

成本上升、人力短缺、創業風盛，當這三種力量持續在市場交會，直營還是加盟？選擇權已不在連鎖企業手中，協助創業者開店創業已是剛性需求。

當很多總部執著於不停的「創價」之時，200、300、500萬…開一家店，彼端的微型創業，已然觸發空白市場的萌動。

協助創業者低門檻開店，目標是日後的穩定供貨，供貨型總部是現今加盟連鎖總部的主要態樣，企業問道：主流為何不是管理型總部？

創業者一般都具備較強的自主性和創意力，不願讓總部過多控管，所以供貨型和開店型總部才會大行其道，但現實是：加盟者爭取到自主權，可是創業成功率卻大幅降低，畢竟管理型總部也不是無的放矢，做沒有意義的控管。

經過長疫情，台灣少子化又老齡化，但新設企業家數卻連六年突破十萬家，變動的年代加上富裕世代崛起，愈來愈多人投入創業，甚至是一個人的創業。

經過考察日本商業服務業的變化，「兩人運轉店」是商業經營，尤其是零售和餐飲業的大勢所趨，過去連鎖總部，動輒要求加盟者要組成五到八人的團隊來參加開店培訓，目前的狀況是三人團隊都不易。

接下來將成本上升和人力短缺兩個作用力帶來的改變，綜述如下：

一、成本上升

商業服務業門店經營的四大成本分別為房租、原物料、人力資源和雜支，例如，水電費等，目前原物料持續看漲，但並非全面上漲，個別差異頗大，這也使得連鎖企業必須重新審視商品結構，以維持一定的毛利率。

步上日本後塵，小而美的「兩人運轉店」大行其道，創業者加一人即可經營，一班制、兩至四周變形工時，月目標25萬營收，即可撐起一家店的營運。

於是低技術門檻、低資金投入、簡易作業流程，兩低一簡的商業模式，除了重整商品組合之外，總部重產能的投資，亦能降低門店經營者勞務的投入。

二、人力短缺

門店第一線人力短缺，直接促進自動化的植入，如：服務機器人、仿真人互動機等，或是融入更多自助模式，如：自助點餐和取收餐。

未來真人服務將是一項稀缺資源，消費者必須建立為服務買單的認知，高質化的人才不願投入第一線，內部創業、虛擬老闆等創業家精神的激勵措施、甚至開放加盟，都是積極的發展策略。

虛實融合成為新商模設計的關鍵，熟客引流至電子商城購買，新客線下體驗也導流上線，用以規劃縮減店數，並維持或提升整體營運績效，降低用人需求，把人用在刀口上。

當產業環境改變，成本結構被打亂，商業服務業也必須要有「重塑」、「重做」的決心和行動。

創業 原物料 日本

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