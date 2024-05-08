量子覺知手札／回應提問
員工的提問會成為協助主管提升領導力的工具，還是變成拖累團隊生產力的障礙，全在於主管心態上的認知，以及處理提問的手法。
假如主管平常除了交待任務與指責錯誤外，和員工們互動極少，那麼一看到員工提問就會主觀地認為，對方就是在找麻煩。尤其是自己也不清楚問題的答案時，更牽扯到個人自尊上的保護。
這時，不管對方提出的問題是否真有價值，主管都會想盡辦法去阻擋員工的發問，甚至用無禮的方式告誡對方小心一點。
然而在量子覺知時代，由於主觀意識決定了客觀存在，這種阻擋的態度就有可能創造出更多的盲點。雖然員工多樣性的思維可創造出一切可能，而問題的解答就會是無限，但是在主管的量子觀察者效應的影響下，主管一言堂的情形會因彼此相干的狀態，而讓員工們在外顯言行上雖然會唯唯諾諾的配合，但內在的意識卻可能更加地不滿。
如此將導致的結果是，即使有嚴重的問題出現，員工也會將之隱藏起來，假裝天下太平，免得惹禍上身。最終，一切可能的解答都會因為彼此的框限互動，而由無限變成了必然的失敗。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 凶宅沒人要？當年醫師獨到眼光買彰化洪若潭凶宅 今傳開價6千萬元
▪ 有錢人買豪宅當宿舍 民團轟沒列管罰則「頭過身就過」
▪ 首見「獨活女子」戶數高過男性 專家：小宅推一把
▪ 台灣金聯掃貨14間挨批後這次「不買了」 台中共構宅標售出爐
▪ 遏止藉買宿舍名義置產亂象 私法人購屋新增三道鎖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言