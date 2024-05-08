快訊

轉晴偏熱上看35度高溫 吳德榮：周日鋒面接近慎防劇烈天氣

MLB／大谷翔平前翻譯水原一平認罪 恐面臨最高33年徒刑

道瓊漲172點連六升 科技股疲弱台積電ADR逆勢漲1.76%

量子覺知手札／回應提問

經濟日報／ 瑞瑟（資深企管顧問）

員工的提問會成為協助主管提升領導力的工具，還是變成拖累團隊生產力的障礙，全在於主管心態上的認知，以及處理提問的手法。

假如主管平常除了交待任務與指責錯誤外，和員工們互動極少，那麼一看到員工提問就會主觀地認為，對方就是在找麻煩。尤其是自己也不清楚問題的答案時，更牽扯到個人自尊上的保護。

這時，不管對方提出的問題是否真有價值，主管都會想盡辦法去阻擋員工的發問，甚至用無禮的方式告誡對方小心一點。

然而在量子覺知時代，由於主觀意識決定了客觀存在，這種阻擋的態度就有可能創造出更多的盲點。雖然員工多樣性的思維可創造出一切可能，而問題的解答就會是無限，但是在主管的量子觀察者效應的影響下，主管一言堂的情形會因彼此相干的狀態，而讓員工們在外顯言行上雖然會唯唯諾諾的配合，但內在的意識卻可能更加地不滿。

如此將導致的結果是，即使有嚴重的問題出現，員工也會將之隱藏起來，假裝天下太平，免得惹禍上身。最終，一切可能的解答都會因為彼此的框限互動，而由無限變成了必然的失敗。

延伸閱讀

賴清德下周二宴請綠委 討論國情報告及未來施政

賴團隊否認與周萬來接觸 賴清德下周二宴請綠委

阿里山林鐵成立導覽解說隊 16人通過三階段考核獲資格

雲林首間關節置換認證醫院 術後3天即可出院揮別疼痛

相關新聞

電商、AI伺服器需求急升 長榮航：空運市場超旺

AI、電商出貨旺，空運爆缺艙。長榮航總經理孫嘉明昨（8）表示，受惠於跨境電商、AI伺服器需求急速增加，5月航空貨運市場超...

新藥股共信將上櫃…靠肺癌新藥營收增16倍！2創辦人非藥界出身 如何被鍾南山看中？

今年6月即將掛牌上櫃的新藥公司共信，靠著獨特的腫瘤消融新藥，已在中國取得銷售實績。

創業之星選秀 ／台企銀提供金援 力挺新創

台灣中小企銀是全國唯一的中小企業專業銀行，推動各項創業專案貸款，為企業挹注資金，並且投入資源推動創新創業人才培育，除了舉...

長榮航前十大股東 不見老三張國政

長榮航空前十大股東出爐，長榮集團四兄弟中最鍾情航空業的老三張國政，跌出名單外，個人持有的1.72%股權也消失；另外，長榮...

長榮海運4月營收 年增42%

長榮海運昨（8）日公告4月營收達318.14億元，寫下2022年11月以來、近15個月的新高紀錄，呈現年月雙增，其中，年...

傳產法人買億元級商辦 「欣翰士林官邸」再成交一筆

商辦需求續夯，據實價登錄網最新資料顯示，台北市捷運士林站旁豪辦「欣翰士林官邸」，今年1月獲紡織傳產法人富布實業以總價1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。