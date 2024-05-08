量子覺知手札／回應提問

員工的提問會成為協助主管提升領導力的工具，還是變成拖累團隊生產力的障礙，全在於主管心態上的認知，以及處理提問的手法。

假如主管平常除了交待任務與指責錯誤外，和員工們互動極少，那麼一看到員工提問就會主觀地認為，對方就是在找麻煩。尤其是自己也不清楚問題的答案時，更牽扯到個人自尊上的保護。

這時，不管對方提出的問題是否真有價值，主管都會想盡辦法去阻擋員工的發問，甚至用無禮的方式告誡對方小心一點。

然而在量子覺知時代，由於主觀意識決定了客觀存在，這種阻擋的態度就有可能創造出更多的盲點。雖然員工多樣性的思維可創造出一切可能，而問題的解答就會是無限，但是在主管的量子觀察者效應的影響下，主管一言堂的情形會因彼此相干的狀態，而讓員工們在外顯言行上雖然會唯唯諾諾的配合，但內在的意識卻可能更加地不滿。

如此將導致的結果是，即使有嚴重的問題出現，員工也會將之隱藏起來，假裝天下太平，免得惹禍上身。最終，一切可能的解答都會因為彼此的框限互動，而由無限變成了必然的失敗。

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