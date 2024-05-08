北士科重劃區新洲美段「士科大院.」登場 新潤興業祭低首付策略搶市

台北市最後一塊以科技聚落定位的重劃區－士林北投科技園區中的「新洲美段」8日首案「士科大院.」正式公開；面對該案銷售狀況，上櫃建商新潤興業（6186）董事長郭長庚低調表示，全案是「新洲美段」首發案，不過全案每坪開價務實，新潤興業透過低首付付款方式、降低民眾購屋門檻。

郭長庚舉例，以26餘坪、總價3,000多萬元（含車位）產品來說，訂（金）簽（約金）只要2%，也就是60餘萬元就能入手，全案希望順銷就好、工期初估三年，預計2027年交屋挹注營運。

新潤興業今宣布正式推出總銷達127億元的「士科大院」，該案占地達1,929坪、是新洲美段基地面積最大的住宅用地，將興建地上22樓、地下五樓之住宅大樓，全案共250戶住宅、六戶店面；接下來該區還將有達麗建設的「達麗河蘊」，以及樺輝建設第一、二期將陸續上膛。

若以承德路六段為界區分，北士科重劃區分為「軟橋段」、「新洲美段」，較靠近捷運站的「軟橋段」目前開發進度較「新洲美段」快，包括華固建設、長虹建設、江陵建設、永陞建設、家居建設、新潤機構等均已布局插旗，新案持續推出中。

據實價登錄網資料顯示，目前「軟橋段」區域行情每坪成交價已站穩百萬元大關，近一年新屋每坪成交價為112.72萬元；而「士科大院」則是「新洲美段」首發案，每坪開價落在105~120萬元間，尚無實價揭露。

郭長庚指出，「新洲美段」鄰近水岸，有別於傳統水岸以高牆築防的工法，北士科水岸採用與自然共融共好的科技治水工法興築「海綿城市」的作法，透過緩坡填土增加高度，讓堤防結構更為穩固，讓視野延伸到河川綠地，成為真正親水的「超級堤防」。結合4,314坪洲美公園、9,322坪蜆仔港公園、6,957坪雙溪濕地公園，形成北士科最難得的近兩萬坪河岸公園生活景觀。

為衝刺百億大案，新潤興業祭出「低首付」策略搶市；郭長庚指出，以26餘坪、總價3,000多萬元（含車位）產品來說，訂（金）簽（約金）只要2%，也就是60餘萬元就能入手，而三房含車訂簽88萬起即可入手，希望透過低訂簽策略幫助買方購屋更輕鬆。

新潤興業副總暨發言人蔣秀婷表示，北士科是繼內湖、南軟之後，台北市最後一塊以科技聚落定位的重劃區華麗拼圖，結合山河平原大自然休閒地貌，揭開北區門戶計劃的豐厚資源。不僅中鼎、康舒總部、Volvo、汎德永業旗艦展售中心許多大廠陸續進駐，未來55層金仁寶大樓更已動工，落成後將成為北區101新地標，滿足北士科購物休閒的生活機能。

新潤興業為示範大自然水岸情調，蔣秀婷指出，新潤興業特別自義大利進口千萬級豪華遊艇，未來將視使用情況有條件開放「新潤之友」共享，提昇客戶的尊榮服務，也分享悠游基隆河的水岸生活方式。 台北市最後一塊以科技聚落定位的重劃區－士林北投科技園區中的「新洲美段」8日首發案「士科大院.」正式公開亮相；面對該案銷售狀況，上櫃建商新潤興業董事長郭長庚（左三）低調表示，全案是「新洲美段」首發案，不過每坪開價務實，新潤興業透過低首付付款方式、降低民眾購屋門檻，該案工期初估三年，預計2027年交屋挹注營運。陳美玲攝影

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